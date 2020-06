Mercato Inter, nuovo obiettivo in Premier per le fasce

L’Inter è pronta a ripartire per provare a chiudere al meglio una stagione che nei primi tre quarti ha vissuto di qualche alto e basso, ma comunque positiva. La sconfitta contro la Juventus prima della lunga e forzata interruzione del campionato ha allontanato forse definitivamente il sogno di lottare per lo scudetto, ma la volontà di tecnico e società è quella di concludere al meglio il campionato e di fare più strada possibile in Europa League.

Poi si penserà al mercato, che vedrà il duo Ausilio-Marotta in prima linea per rendere ancora più competitiva la rosa in modo da puntare allo scudetto nella prossima stagione. Le linee guida di Antonio Conte sono chiare e passeranno in primo luogo dal rinforzo delle fasce laterali, punto di forza del 3-5-2 del tecnico salentino.

In questo senso una novità arriva dall’Inghilterra, dove si riporta la notizia che vede l’Inter decisa a strappare all’Arsenal l’esterno spagnolo Hector Bellerin. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’ Bellerin è uno dei primi nomi sulla lista di Conte che ne apprezza le qualità in fase difensiva, ma pure in quella di spinta. La trattativa, però, non si annuncia semplice perché la scadenza del contratto con i Gunners non è immediata, essendo fissata nel 2023.

Così, anche se per il momento non sembrano essere in programma incontri per prolungare il contratto stesso, l’Arsenal non sembra disposto a fare sconti sulla valutazione di partenza, pari a circa 30 milioni. Tanti, ma non troppi per un giocatore di esperienza, ma ancora giovane, essendo classe ’95. Bellerin è un prodotto del vivaio dell’Arsenal e gioca in prima squadra da ormai sei stagioni.

Non si tratta della prima scelta di Conte e della società, ma gli obiettivi più caldi, Emerson Palmieri e Marcos Alonso del Chelsea, sono più cari e più difficili da raggiungere anche a causa del rapporto delicato tra Conte e i Blues.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 14:55