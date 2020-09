Mercato Inter: nuovo ribaltone per Lionel Messi

Nuova svolta nella telenovela Messi: il fuoriclasse argentino potrebbe fare dietrofront e restare al Barcellona, almeno fino alla scadenza del contratto del 30 giugno 2021. Dall’Argentina nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi sulla permanenza del giocatore in Catalogna: secondo Tyc Sports dopo l’incontro tra il padre di Messi, Jorge, e il presidente blaugrana Bartomeu, la Pulce avrebbe deciso di restare al Camp Nou per quest’anno.

Nel vertice il Barcellona ha ribadito l’intenzione di non cedere il giocatore, e di non concedere una rescissione: Bartomeu ha insistito sulla clausola rescissoria da 700 milioni di euro, si sente in una botte di ferro a livello legale e non vuole negoziare una buonuscita con gli agenti dell’albiceleste.

Da qui l’intenzione di Messi di terminare la sua “ribellione”, dopo che il giocatore non si è presentato ai test medici di domenica e ha saltato le prime sedute con la squadra. Martin Arevalo, il giornalista dell’emittente che per primo aveva svelato il burofax con cui Messi aveva annunciato la volontà di andarsene, ora spiega: “Messi sta valutando seriamente la possibilità di rimanere un’altra stagione e concludere il contratto. Al 90% resterà“.

La possibile marcia indietro è stata confermata indirettamente da parte del padre-agente, che ai microfoni di Quatro ha risposto in modo affermativo alla possibilità di una permanenza a Barcellona anche nella prossima stagione e ha detto che la riunione è andata “molto bene”. Poi Jorge Messi avrebbe negato i contatti con il Manchester City, con l’Inter e con le altre pretendenti interessate a suo figlio.

Messi potrebbe così rimandare di un anno il suo addio al Barcellona, firmando una sorta di “tregua armata” con il club blaugrana, per poi liberarsi a parametro zero nel 2021 e accordarsi con chi vuole. In quel caso, a gennaio potrebbe scatenarsi l’asta per l’ingaggio del giocatore, con Manchester City, Inter e Psg davanti a tutte.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 03-09-2020 13:13