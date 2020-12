Mercato Inter: obiettivo Papu Gomez, parla Antonio Conte

Sesta vittoria consecutiva per l’Inter, che tiene il fiato sul collo del Milan anche dopo la penultima partita del 2020. Antonio Conte ai microfoni di Sky ha espresso la sua soddisfazione: “Questa è la sesta vittoria consecutiva in campionato, ben vengano questo tipo di risultati che poi ti proiettano in alto in classifica. Sapevamo la gara con lo Spezia sarebbe stata complicata contro una squadra molto organizzata. Abbiamo concesso poco, ma nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Ma consideriamo che questa è la nona partita del filotto e c’è un po’ di stanchezza, inutile nasconderci”.

Il mister leccese guarda al mercato di gennaio e ai possibili rinforzi: tra gli obiettivi c’è anche Alejandro Gomez, in uscita dall’Atalanta dopo lo scontro con Gian Piero Gasperini: “Noi ora dobbiamo finire questo ciclo di partite, poi sarà giusto vedersi col club e fare le prime valutazioni in maniera serena e intelligente, cercando di capire un po’ cosa fare e cosa non fare. Papu Gomez? Ho troppo rispetto per i miei calciatori… Ripeto: alla fine è giusto che, durante la sosta, si faccia un consuntivo e capire che tipo di situazione la società si aspettava e valutare in maniera obiettiva e serena”.

Poco prima del match ai microfoni di Sky il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio aveva parlato dell’argentino: “La stima e la considerazione c’è per Gomez come per tutti, ma evito di mettere la testa nei problemi degli altri. Abbiamo seguito la situazione, ma anche quelli dell’Atalanta sono nostri amici”.

Ausilio aveva parlato anche del possibile addio di Nainggolan: “Vediamo. Con lui abbiamo parlato, anche di recente. Al di là di qualche infortunio, il ragazzo è stato un professionista esemplare. Sta bene. Abbiamo cercato di capire quali siano le sue esigenze, normale voglia trovare più spazio. Noi non regaliamo niente a nessuno, questo deve essere chiaro. Ma, se potremo accontentarlo, lo faremo”.

OMNISPORT | 20-12-2020 18:00