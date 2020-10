Mercato Inter, per Conte pessime notizie da Londra

Il mercato di settembre si è chiuso lasciando l’amaro in bocca ad Antonio Conte, che dopo gli arrivi di Achraf Hakimi, Alexsandar Kolarov e Arturo Vidal avrebbe voluto contare su un altro paio di giocatori, un centrocampista e un esterno difensivi, individuati in giocatori già allenati al Chelsea come Ngolo Kanté e uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Obiettivi rimandati alla sessione di gennaio, ma da Londra arrivano pessime notizie per il tecnico salentino.

I Blues sembrano infatti decisi sì a cedere Kantè, ma non all’Inter, bensì al Real Madrid, in grado di garantire ai Blues un’offerta più soddisfacente e vicina alla valutazione di 60 milioni data dagli inglesi. Dal canto proprio il centrocampista campione del mondo sarebbe ben contento di tornare alle dipendenze di Conte, ma anche il Real può contare su un’opzione particolarmente intrigante, anzi due: al “Bernabeu”, infatti, Kanté avrebbe la possibilità di venire allenato da Zinedine Zidane, un mito per qualunque calciatore di nazionalità francese, e anche quella di ritrovare Eden Hazard, ex compagno al Chelsea.

Due scenari che possono far vacillare Kanté, a propria volta deciso a lasciare Londra dopo l’ultima deludente stagione e dopo aver constatato di non essere indispensabile per Frank Lampard. Tutto questo rischia di inguaiare non poco l’Inter e Conte, che dopo la delusione di fine settembre sperava almeno in un tentativo a gennaio da parte della società per acquisire in organico un giocatore ritenuto fondamentale dall’ex ct della Nazionale per i propri schemi e per gli equilibri di squadra.

A far preoccupare ulteriormente Conte c’è anche la notizia riportata da ‘Don Balon’ secondo cui il Chelsea sarebbe anche già a buon punto nell’individuazione del sostituto di Kantè, individuato in Declan Rice, centrocampista del West Ham in possesso di caratteristiche simili a quelle dell’ex Leicester. L’Inter non molla e progetta già l’assalto di gennaio, con un’offerta di 20 milioni cash più una contropartita tecnica da scegliere tra Milan Skriniar e Marcelo Brozovic.

OMNISPORT | 17-10-2020 14:40