Mercato Inter, per Perisic si teme un nuovo caso Lookman: Marotta dice no a Martinez e punta Nico Paz e Bernardo Silva

I continui no del PSV fanno temere ai tifosi dell'Inter che la telenovela Perisic si concluda con un nulla di fatto come per Lookman. Intanto i nerazzurri guardano al futuro e puntano Vicario, non il Dibu Martinez, per sostituire Sommer

La fascia destra è sempre più un problema per l’Inter, che ha ottenuto il “sì” di Ivan Perisic ma deve fare i conti con il muro PSV, che ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi, che temono un nuovo “caso Lookman”. Giuseppe Marotta e gli altri dirigenti dei nerazzurri guardano però anche al futuro per regalare un nuovo portiere e un nuovo top player a Cristian Chivu.

Perisic vuole l’Inter, ma c’è l’ostacolo PSV e io tifosi temono un nuovo caso Lookman

Senza i lungodegenti Denzel Dumfries e Matteo Darmian l’Inter è alla ricerca di un esterno destro per fornire a Chivu un alternativa valida a Luis Henrique, che nonostante i progressi mostrati nelle ultime uscite non ha ancora convinto. L’obiettivo numero 1 della dirigenza nerazzurra da settimane è l’ex Ivan Perisic, che stando alla Gazzetta dello Sport non vede l’ora di tornare a Milano e avrebbe tra trovato l’accordo con l’Inter.

L’unico ostacolo alla buona riuscita dell’operazione è dunque il PSV, che non vorrebbe privarsi di Perisic a metà stagione e starebbe facendo muro a tutte le offerte dei nerazzurri, tanto che sui social i tifosi iniziano a temere un nuovo “caso Lookman”. L’Inter però può ancora sperare. Possibile infatti che gli olandesi cambino idea in caso di eliminazione dalla Champions League senza passare dai playoff, motivo per cui i nerazzurri durante l’ultimo turno della fase a campionato dovranno fare il tifo per il Bayern Monaco, ultima avversaria del PSV, al momento 22°.

L’Inter ha scelto l’erede di Sommer: non sarà il Dibu Martinez

Intanto l’Inter pensa anche al futuro e per questo si starebbe guardando in torno per trovare il sostituto di Yann Sommer che va verso i 38 anni e in stagione è stato protagonista di alcune prestazioni deludenti. Sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo portiere dei nerazzurri non sarà il Dibu Martinez, più volte accostato all’Inter nell’ultimo periodo, ma un altro estremo difensore di Premier League, ovvero Guglielmo Vicario, che nonostante una stagione fin qui non brillante al Tottenham è in cima alla lista dei desideri della dirigenza meneghina, che invece non avrebbe mai nemmeno avviato i contatti con l’Aston Villa, proprietaria del cartellino dell’argentino.

L’Inter prepara il colpaccio per l’estate: Nico Paz e Bernardo Silva gli obiettivi

Se l’Inter non ha in piano spese folli per questa sessione invernale di calciomercato è anche perché l’obiettivo è quello di regalare a Chivu un big di spessore in estate. Il sogno di dirigenza e tifosi è noto da tempo e porta il nome di Nico Paz, che al termine della stagione dovrebbe fare ritorno al Real Madrid, senza però avere la certezza di rimanervi. Stando al Quotidiano Sportivo il trequartista attualmente al Como non è l’unico obiettivo dei nerazzurri, che starebbero accarezzando anche l’idea di fare un tentativo per Bernardo Silva, in scadenza di contratto col Manchester City e finito nel mirino anche della Juventus, con cui si potrebbe scatenare un derby di mercato.