Mercato Inter, piano da oltre 100 milioni: 4 colpi in arrivo

Si preannunciano mesi intensi per Beppe Marotta e i dirigenti dell'Inter, già alle prese con l'emergenza Coronavirus. Il club nerazzurro si appresta a incassare un tesoretto importante dai vari prestiti in giro per l'Europa: in primis, Mauro Icardi. Il riscatto dell'attaccante argentino da parte del Psg vale 70 milioni di euro: la cifra resta in bilico perché negli ultimi mesi Maurito ha giocato meno, ma a Milano c'è ottimismo.

Quasi certo l'addio di Ivan Perisic: i segnali lanciati dal Bayern Monaco sono molto incoraggianti, l'esterno potrebbe trasferirsi definitivamente in Bundesliga per 25 milioni di euro. Quindi, Radja Nainggolan: l'addio a titolo definitivo del centrocampista belga al Cagliari servirà ad abbassare il prezzo della seconda rata per Barella.

Forte di un tesoretto di oltre 100 milioni di euro, l'Inter è pronta a rinforzare la rosa, piazzando almeno quattro colpi in entrata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il primo nome della lista è quello di Federico Chiesa, da tempo un obiettivo nerazzurro: per l'attaccante della Fiorentina pronta una somma da 50 milioni di euro.

Sulla fascia si valutano i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi verso l'addio al Chelsea: soprattutto l'italobrasiliano piace molto ad Antonio Conte.

A centrocampo, sono salite le quotazioni di Corentin Tolisso, verso l'addio al Bayern: i nerazzurri, che possono sfruttare il canale privilegiato con i bavaresi, sono pronti a investire 35 milioni di euro.

Per la difesa si punta invece molto forte su Marash Kumbulla del Verona, valutato 20 milioni di euro e cercato da diverse big in Italia e in Europa. L'Inter vorrebbe mettere sul tavolo anche due contropartite: Salcedo e Federico Dimarco.

SPORTAL.IT | 04-04-2020 10:06