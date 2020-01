Mercato Inter, possibile rinforzo a sorpresa dalla Serie A

Sfumato Dejan Kulusevski, i dirigenti dell’Inter sono al lavoro per individuare, seguendo le direttive di Antonio Conte, i rinforzi giusti per rinforzare la rosa a gennaio. Il reparto più bisognoso di innesti è il centrocampo, quello che durante la prima parte della stagione ha subito la maggior quantità di infortuni.

Le complicazioni però non mancano sul fronte dei primi due obiettivi, Arturo Vidal e Christian Eriksen, così ecco spuntare una terza ipotesi legata ad un giocatore che già milita in Serie A, l’uruguaiano del Cagliari Nahitan Nandez.

Si tratta di tre giocatori con caratteristiche differenti, l’obiettivo di Conte sarebbe quello di averne a disposizione due, ma per il cileno ex Juventus e per il danese del Tottenham le difficoltà si stanno moltiplicando, legate alla volontà del Barcellona di non far partire Vidal, che si è visto respingere la denuncia per il presunto mancato versamento di 2,4 milioni di euro di bonus relativi alla scorsa stagione, e al pericolo che Eriksen cambi maglia già adesso per approdare in un top club europeo pronto ad approfittare della rottura tra il giocatore e gli Spurs, anticipando così le mosse dell’Inter disposta ad acquisire il regista solo in estate a parametro zero.

Così ecco spuntare la pista legata a Nandez, una delle colonne del Cagliari rivelazione del girone d’andata. L’ex Boca sta però vivendo un momento difficile nei rapporti col presidente dei rossoblù Giulini, legato a presunte inadempienze contrattuali, così ecco affacciarsi l’ipotesi della cessione a gennaio, seppur smentita dallo stesso Giulini e dal tecnico Maran.

Il ds Carli ha ribadito l’incedibilità dell’ex Boca attraverso la provocatoria richiesta di 80 milioni, ma i rapporti tra i due club sono consolidati e qualcosa potrebbe prendere forma nell’ottica del possibile riscatto da parte del Cagliari di Radja Nainggolan, tornato in Sardegna la scorsa estate in prestito dall’Inter.

La cessione definitiva del belga da parte dell’Inter e un conguaglio potrebbero spianare ai nerazzurri la strada verso Nandez, non il primo obiettivo di Conte, ma comunque un giocatore presente nella lista del tecnico salentino.

