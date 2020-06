Mercato Inter, possibili novità a sorpresa per la porta

L’ormai imminente ripresa del campionato non distoglie le grandi della Serie A dal mercato. La sessione 2020 sarà concentrata in poco più di un mese a settembre e allora sarà fondamentale non farsi trovare impreparati. Serviranno idee chiare e tempestività d’azione e in questo senso quasi tutte le big sanno già cosa fare e su quali reparti intervenire. In casa Inter, però, si potrebbe assistere ad una sorpresa.

Secondo quanto riportato da ‘TyC Sport’, infatti, l’Udinese starebbe valutando la possibilità di cedere Juan Musso proprio ai nerazzurri. Il portiere argentino è in forza al club friulano dal 2018 ed è ormai diventato una certezza del ruolo a livello internazionale, al punto da aver già debuttato in Nazionale.

Dalla sua parte c’è l’età, essendo un classe ’94, oltre che mezzi fisici e tecnici di primo livello che lo hanno posto all’attenzione di quasi tutte le grandi del calcio europeo. L’Inter si è mossa per tempo ed ora potrebbe sfruttare l’abilità dei dirigenti dell’Udinese nel mercato internazionale, se è vero che, sempre secondo la stessa fonte argentina, i bianconeri avrebbero individuato il sostituto di Musso.

Si tratta di Agustín Rossi, portiere di proprietà del Boca Juniors in prestito al Lanus fino al 30 giugno. L’Udinese è in trattativa con il Boca e qualora l’accordo venisse trovato la cessione di Musso all’Inter diventerebbe possibile. L’Udinese conta di incassare i 35 milioni inseriti nella clausola rescissoria del contratto del portiere argentino.

A quel punto spetterebbe all’Inter gestire una convivenza non facile tra l’emergente di 26 anni e l’esperto Samir Handanovic, che sembra avere davanti a sé ancora alcune stagioni ad alto livello. L’Inter userebbe Musso come contropartita per arrivare ad altri giocatori o lascerebbe partire Handanovic? Sembra improbabile immaginare Musso nel ruolo di dodicesimo anche per una stagione, sebbene l’Inter sia alla ricerca proprio di un portiere di riserva, ma le vie del mercato sono infinite…

SPORTAL.IT | 03-06-2020 20:01