Mercato Inter: quattro scambi possibili per Eriksen a gennaio

Il futuro di Christian Eriksen è sempre più lontano dall‘Inter: i dissapori con Antonio Conte sono in piena luce e a gennaio il centrocampista danese si trasferirà un nuovo club per rilanciarsi. I dirigenti nerazzurri stanno cercando la destinazione giusta per il giocatore, che potrebbe rientrare in un’operazione di scambio orientata a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese.

Secondo Tuttosport sono possibili tre strade: l’ex Tottenham potrebbe finire in un’affare con il Paris Saint Germain, che vedrebbe il centrocampista Leandro Paredes, profilo che piace a Conte e Marotta, accasarsi a Milano.

In Germania c’è l’opzione Bayern Monaco: i tedeschi già in estate avevano effettuato sondaggi per il giocatore, ora sarebbero pronti a rifarsi avanti offrendo in cambio Corentin Tolisso. In Premier League attenzione all’Arsenal: tra le file dei Gunners c’è Granit Xhaka, già accostato ai nerazzurri. Gli intermediari sarebbero già al lavoro per valutate le richieste e le volontà dei giocatori.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport c’è poi una quarta opzione, il Manchester United. L’Inter sarebbe disposta a scambiare Eriksen con il centrocampista brasiliano Frederico Rodrigues de Paula Santos, in arte Fred, che però è un elemento importante della rosa di Solskjaer.

In conferenza stampa Conte si è espresso così sulle difficoltà di Eriksen: “Lukaku ha detto che potrebbe fargli bene imparare l’italiano? Non saprei. Come ho detto in precedenza, faccio scelte per il bene dell’Inter. Christian ha avuto tante occasioni, ha giocato più di tanti altri, quando riterrò opportuno lo sceglierò tra i titolari o a partita in corso. Impiegarlo da play basso? No, penalizzerebbe troppo il calciatore. La sua dote migliore è un calcio importante, sia di destro sia di sinistro. Se gliela togli per metterlo davanti alla difesa, finisci per snaturarlo. Il mio è un giudizio tecnico, credo sia importanti rispetto a quello di altri”.

OMNISPORT | 22-11-2020 13:43