Mercato Inter: ritorno di fiamma per la fascia sinistra

L’asse Londra-Milano è fondamentale per le strategie di mercato dell’Inter. A parte il centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté, i dirigenti nerazzurri sono alla ricerca di un laterale sinistro e puntano proprio due elementi della rosa dei Blues, Emerson Palmieri e Marcos Alonso.

Nelle ultime ore il nome dello spagnolo, spesso accostato in passato al Biscione, è tornato a prendere quota a seguito dello stallo per l’affare Palmieri. Antonio Conte stima molto l’ex terzino della Fiorentina, che preferisce all’italo-brasiliano: l’idea di Beppe Marotta è quella di rilevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Per ora i londinesi sono molto freddi nei confronti di una cessione a titolo temporaneo, ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi della fine della sessione di mercato: il club di Abramovich deve sfoltire la rosa, e l’arrivo di Chilwell ha reso ancora più affollata la batteria di esterni a disposizione di Lampard.

Discorso diverso per quanto riguarda Kanté: il centrocampista francese lascerà Londra solo per una somma importante, vicina ai 70 milioni di euro. Un’operazione possibile solo in caso di un grande sacrificio da parte nerazzurra. Ma anche il tecnico del Chelsea Lampard sembra chiudere la porta: “Io certamente non intendo perderlo, perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Ovviamente voglio tenerlo qui, per me è un ottimo elemento. Poi è chiaro che ogni club del mondo lo voglia, perché è un giocatore incredibile. Per lui è stato un anno difficile per via degli infortuni, non ha avuto continuità. Ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo”.

Fronte Vidal: il Barcellona non ha intenzione di liberarlo a parametro zero, e l’Inter sta valutando se inserire o meno nel contratto del giocatore alcuni bonus che svolgerebbero la funzione di indennizzo per la società catalana. L’affare potrebbe sbloccarsi nella prossima settimana: Conte ha fretta.

OMNISPORT | 12-09-2020 13:52