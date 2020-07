Mercato Inter: ritorno di fiamma per un ex bianconero

Complice la vittoria della Juventus sulla Lazio, le speranze dell’Inter di restare in corsa per il sogno Scudetto si sono ridotte al lumicino. Di fatto, la società starebbe già pensando alla prossima stagione e a come allestire una rosa ancor più competitiva.

Antonio Conte, in conflitto verbale con la società, avrebbe le idee chiare su cosa servirebbe per aumentare il livello qualitativo del gruppo. Dopo aver “spinto” per N’Golo Kanté (operazione molto complicata), ci sarebbe un ritorno di fiamma per un ex Juventus.

Il nome giusto sarebbe quello di Arturo Vidal. Il cileno, classe 1987, è un vecchio pallino di Antonio Conte e, al momento, pare essere nuovamente la prima opzione per rinforzare il centrocampo nerazzurro della prossima stagione.

L’ex centrocampista della Juventus è un giocatore importante per il Barcellona che, tuttavia, potrebbe anche lasciarlo andare per dare il via a quella rivoluzione tecnica che tanti invocano dopo il fallimento blaugrana nell’ultima Liga.

Arturo Vidal era il profilo che Antonio Conte avrebbe voluto anche durante il mercato di gennaio (poi è arrivato Christian Eriksen). Questa potrebbe essere la volta buona, soprattutto se il Barça dovesse aprire alla cessione (contratto in scadenza nel giugno 2021).

L’ex bianconero potrebbe trovare all’Inter un altro cileno, ovvero Alexis Sanchez. Ormai pare chiara la volontà della società nerazzurra di provare a trovare un accordo con il Manchester United per trattenere la punta.

Intanto, sul fronte cessioni, si parla, con insistenza, di un possibile addio di Roberto Gagliardini (molto impiegato nell’ultimo periodo). Dovesse arrivare un’offerta importante, il 26enne centrocampista verrebbe sacrificato per fare cassa.

