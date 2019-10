Mercato Inter, scelto il colpo a centrocampo: il piano di Conte

Inter avanti tutta per il colpo a centrocampo. Antonio Conte chiede a gran voce un pezzo da novanta che possa dare man forte ai nerazzurri, e il primissimo nome sulla lista, quello su cui si è disposti a fare i sacrifici maggiori, è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno già allenato ai tempi della Juventus incarna alla perfezione l’ideologia con cui il mister salentino vuole plasmare i nerazzurri.

In questa ottica è fondamentale un successo stasera a San Siro contro il Borussia Dortmund: la qualificazione agli ottavi di Champions League oltre al prestigio sarebbe molto importante anche per le casse del club, e di conseguenza per il mercato invernale.

Per arrivare a Vidal servono almeno 40 milioni di euro: soldi che in parte possono arrivare dalla cessione definitiva di Gabigol al Flamengo. I rubronegri sono pronti a mettere sul tavolo 22 milioni di euro più bonus, ma Marotta e Ausilio non hanno ancora dato il via libera perché sperano che possa scatenarsi un’asta sull’attaccante che sta facendo impazzire le difese in Sud America con 19 gol in 19 partite.

Dalla qualificazione agli ottavi di Champions potrebbero arrivare altri venti milioni, considerati fondamentali per accontentare il mister leccese a gennaio e alzare ulteriormente il livello della rosa per arrivare al salto di qualità che Conte vuole mettere a punto già in questa stagione. La partita di stasera contro i gialloneri diventa così doppiamente importante per il futuro del Biscione.

La prima alternativa a Vidal è Nemanja Matic, fedelissimo di Conte ai tempi del Chelsea, che a giugno andrà in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a gennaio a prezzo scontato.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 09:21