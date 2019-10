Mercato Inter, scelto il vice Lukaku: spunta un nome da urlo

Zlatan Ibrahimovic è in scadenza di contratto con i Los Angeles Galaxy il prossimo gennaio, e non ha ancora trovato l’accordo con il club statunitense per il rinnovo dell’ingaggio: l’attaccante svedese, che a 38 anni è ancora in buona forma, si sta guardando in giro alla ricerca di opportunità in Europa, tanto che non ha escluso nei giorni scorsi un ritorno in Italia, in serie A.

Secondo le indiscrezioni riportate dalla Rai, la punta di Malmoe potrebbe essere tentata da un ritorno all’Inter. Antonio Conte è alla ricerca di un vice Lukaku, e ha espressamente chiesto alla dirigenza nerazzurra l’arrivo a gennaio di un attaccante di peso esperto e forte fisicamente: difficilmente molti grandi club si libereranno dei loro giocatori a stagione inoltrata e la scelta potrebbe ricadere sull’ex nerazzurro, che a Milano, sponda interista, vinse 3 scudetti dal 2006 al 2009.

Nei giorni scorsi Ibrahimovic a margine della presentazione della sua statua a Malmoe si è così espresso sul suo futuro: “Il contratto finirà a dicembre e cosa succederà oltre quella data non lo so ancora. Vedremo, ci sono tante cose a cui pensare. Se posso venire in Italia non vedo il problema, faccio meglio di quanto facciano quelli che ci sono ora”.

“Secondo me la Juventus sta facendo grandi cose, è il simbolo del calcio italiano per la squadra e i calciatori che hanno. Anche l’Inter sta facendo grandi cose con un grande allenatore. Le altre squadre stanno provando qualcosa ma non sono ancora al loro livello”.

“Mi dispiace tanto per il Milan, per me deve essere un top club per risultati e per investimenti. Ma al momento non è così. Si devono fare investimenti. Tutto arriva dalla proprietà. Se non si fanno investimenti non si va da nessuna parte: la qualità non è gratis”.

Ibrahimovic ha anche parlato del Napoli: “Ho un bel rapporto con Ancelotti, è un grande allenatore ma, soprattutto, è una grande persona. Ho avuto la fortuna di conoscere prima la persona e poi di lavorare con lui, di averlo come allenatore. Mi spiace sia durato solo un anno, avrei voluto più anni, perché era un bel periodo per la mia carriera e, secondo me, anche per lui”.

