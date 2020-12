Mercato Inter, spiraglio per un Nazionale italiano: ma c'è anche la Juve

La Roma si è inceppata. Dopo un inizio di campionato al di sopra delle aspettative e un’imbattibilità durata fino alla nona giornata, i giallorossi sembrano aver accusato il colpo della pesante sconfitta subita sul campo del Napoli, cui è seguito il pareggio casalingo contro il Sassuolo. In appena una settimana la squadra di Fonseca ha perso cinque punti rispetto a Inter e Milan e tre dalla Juventus, ma oltre alle polemiche per la direzione arbitrale di Maresca contro il Sassuolo a far rumore sono state soprattutto le parole di Lorenzo Pellegrini al termine della partita.

Il centrocampista della Roma e della Nazionale ha dato dei “falliti” ai tifosi che hanno contestato la prova della squadra. Uno sfogo istintivo legato al momento difficile della squadra, ma che certo i caldi tifosi giallorossi non hanno gradito. Sui social sono subito fioccate le critiche nei confronti del centrocampista, al quale sembra non essere bastato giustificarsi poche ore dopo specificando di non aver voluto attaccare chi ha mosso critiche sportive, ma solo chi lo ha fatto in modo prevenuto.

Fatto sta che lo sfogo è arrivato al culmine di un momento difficile per Pellegrini, tra il Coronavirus messo alle spalle da poco e prestazioni non esaltanti. Il tecnico Fonseca lo ha impostato in un nuovo ruolo più arretrato davanti alla difesa e il prodotto del vivaio giallorosso ha alternato prove positive ad altre deludenti, come quella di Napoli.

Il tutto senza contare che nella nuova posizione Pellegrini rischia di perdere il posto in Nazionale, vista la concorrenza, e che allontanandosi dalla porta si è dilatato temporalmente il digiuno da gol, che manca al giocatore da un anno. Si unisca la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022, che non si sblocca, ed ecco che il rischio per la Roma è di perdere un altro giocatore nato e cresciuto in casa, come successo con Florenzi, ma in ben altra età.

Le pretendenti non mancano, su tutte Inter e Juventus: Conte stima da sempre Pellegrini, così come Pirlo. Entrambe le società puntano ormai da tempo a italianizzare la rosa e i bianconeri anche a ringiovanirla. La prossima estate, magari dopo un buon Europeo, potrebbe essere quella per provare a strapparlo alla Roma se non arriverà il rinnovo.

07-12-2020