Mercato Inter, sprint per uno svincolato di lusso

Assorbita la delusione legata al mancato arrivo di Dejan Kulusevski, l’Inter è pronta a ripartire sul mercato. La coppia Ausilio-Marotta ha un duplice obiettivo: rinforzare la rosa per l’immediato, come richiesto da Conte per restare in corsa per lo scudetto, ma anche proiettarsi sulla prossima stagione, cogliendo eventuali opportunità che potrebbero presentarsi.

A questo secondo filone appartiene Christian Eriksen, che da sogno degli uomini-mercato nerazzurro può presto trasformarsi in realtà.

Il centrocampista danese del Tottenham ha rifiutato diverse proposte per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo giugno e neppure l’arrivo in panchina di José Mourinho sembra aver cambiato la situazione. L’Inter è allora pronta ad approfittarne al punto, secondo quanto riportato da 'SportMediaset', da presentare un’offerta d’ingaggio shock pari a 10 milioni netti a stagione più bonus. A completare il tutto la promessa di una ricca commissione per l’agente Martin Schoots.

L’Inter è pronta ad approfittare dei benefici fiscali, ma il pericolo incombente è rappresentato da eventuali offensive di Paris Saint Germain, Real Madrid e Manchester United, da tempo interessate a Eriksen e disposte anche ad acquistare il giocatore già a gennaio pagando un modesto indennizzo al Tottenham, che non vorrebbe però rinforzare due concorrenti in Champions League come francesi e spagnoli.

I nerazzurri hanno invece scelto di puntare su Eriksen per la prossima stagione, perché pur essendo il centrocampo il reparto più bisognoso di rinforzi, anche a causa dei tanti infortuni subiti nella prima parte di stagione, l’intenzione per l’immediato è assicurarsi giocatori con caratteristiche diverse rispetto al danese, come era il caso di Kulusevski, andato alla Juventus che ha presentato all’Atalanta un’offerta migliore rispetto a quella dei milanesi, e soprattutto di Arturo Vidal, che resta l’obiettivo numero uno del gennaio dei dirigenti dell’Inter, alla finestra per vedere gli sviluppi del rapporto tra il cileno e il Barcellona.



