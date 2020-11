Mercato Inter: super offerta per Lukaku, la risposta di Conte

Quarantuno gol in cinquantanove partite: è il bottino di Romelu Lukaku da quando è un attaccante dell’Inter. Agli ordini di Antonio Conte, il bomber belga ha decisamente alzato la sua media gol ed è cresciuto sia sotto rete, sia nel gioco di squadra, tanto da attirare l’attenzione di tante big del calcio europeo.

Secondo quanto riporta il Telegraph il Manchester City, spinto da Pep Guardiola, nella scorsa sessione di mercato ha offerto all’Inter una cifra vicina agli 80 milioni di euro per avere il giocatore.

La proposta, riporta sempre il giornale inglese, è stata però nettamente rifiutata dai dirigenti nerazzurri. Antonio Conte lo considera indispensabile per la sua squadra, e il club meneghino e la proprietà Suning lo valutano non meno di 100 milioni di euro.

Il retroscena di mercato in arrivo dall’Inghilterra è comunque significativo: a Pep Guardiola il giocatore piace molto, e in futuro potrebbe andare in pressing sugli sceicchi proprietari dei Citizens per alzare ulteriormente l’offerta.

“È un giocatore incredibile e ha ancora molti margini di miglioramento. In un anno all’Inter si è già visto che è migliorato perché vuole imparare e credo di essere un insegnante. Può diventare uno dei migliori attaccanti del mondo”, aveva detto Conte in una recente intervista.

“Peccato non aver preso Romelu quando ero al Chelsea. La storia sarebbe stata molto diversa…”.

OMNISPORT | 22-11-2020 12:00