Mercato Inter, svolta per un obiettivo: scambio in vista

È la soluzione più comoda per il mercato di gennaio, durante il quale di soldi non ne girano mai tanti. E allora quella dello scambio, anzi degli scambi, potrebbe essere l’idea giusta per l’Inter per sbloccare la situazione in entrata, che vede ancora ferma a zero la casella dei giocatori in entrata.

Le società con le quali sta trattando l’ad Marotta sono il Tottenham e il Milan.

Gli obiettivi sono noti. Una punta, un esterno a tutta fascia e uno o due centrocampisti. Chiari anche i nomi. I giocatori più difficili da agganciare, per motivi diversi, sono a centrocampo, e rispondono ai nomi di Christian Eriksen e Arturo Vidal.

Ma se per il cileno del Barcellona, in campo da titolare nella semifinale di Supercoppa di Spagna persa contro l’Atletico Madrid, la strada è sempre più in salita, per il danese in rotta con il Tottenham e deciso a lasciare il club a giugno a costo zero, o a gennaio se possibile, l’Inter sta pensando a uno scambio, volto ad ammortizzare il costo del cartellino, vicino ai 20 milioni di euro, che gli Spurs chiederebbero per rinunciare subito all’ex Ajax.

Il nome che può convincere José Mourinho è quello di Matias Vecino, che con Conte ha perso il posto da titolare e che rischierebbe di giocare ancora meno con l’arrivo di Eriksen. Il Tottenham non ha chiuso la porta, mentre Eriksen è più che mai interessato alla situazione, visto che l’agente del danese è dato in arrivo a Milano per trattare.

Un altro protagonista dell’Inter di Spalletti, ma non di quella di Conte, è Matteo Politano, sempre più orientato a dire sì al Milan. L’Inter, ovviamente, non vede la situazione di buon occhio, ma qualcosa potrebbe cambiare qualora i rossoneri accettassero di mettere sul piatto Franck Kessié. L’ivoriano ha perso quota con Pioli e assicurerebbe quella qualità che verrebbe a mancare con la cessione di Vecino…

SPORTAL.IT | 10-01-2020 00:22