Mercato Inter, svolta su Leo Messi: l'annuncio di Massimo Moratti

Lionel Messi all'Inter: quello che sembrava fantamercato potrebbe diventare realtà dopo l'emergenza Coronavirus. A sostenerlo è l'ex presidente dei nerazzurri Massimo Moratti, che spiega come la pandemia stia per rimescolare le carte nel mondo del calcio.

"Io credo che Messi sia un sogno niente affatto proibito per l'Inter in questo momento. Forse non lo era neanche prima della disgrazia del coronavirus: è a fine contratto e penso che ci sia certamente uno sforzo della società per cercare di portarlo a Milano", queste le parole dell'ex patron a Radio Rai.

"In questa situazione le carte sono state sparigliate, non so se in positivo o in negativo. Naturalmente non bisogna essere esageratamente opportunisti, non si deve spaccare il calcio perché chi può, approfitta della situazione. Ma credo che ci sia la possibilità di vedere cose abbastanza strane", è il messaggio di Moratti che fa sognare i tifosi interisti.

Intanto l'emergenza sta per arrivare ad una svolta, almeno per quanto riguarda il calcio. L'indizio lo regala proprio l'Inter: il club nerazzurro ha deciso di richiamare in Italia tutti i suoi stranieri, partiti per trascorrere la quarantena nei loro rispettivi paesi.

Sono stati quindi invitati a rientrare prima di Pasqua Lukaku, Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses e Godin. Al rientro a Milano i sette dovranno rimanere due settimane di quarantena a casa prima eventualmente di riprendere gli allenamenti, in caso di via libera. Chi ha deciso di restare tra i big è stato Lautaro Martinez, che ha continuato a lavorare nella sua casa milanese.

SPORTAL.IT | 06-04-2020 10:46