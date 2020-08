Mercato Inter, tifosi spiazzati: Ci serve davvero?

Che non sarebbe stato un mercato grandi firme (sogno Messi a parte, previo sacrificio di qualche big) era apparso a tutti chiaro dopo quanto emerso dal vertice tra Conte e la società che ha portato alla conferma del tecnico dell’Inter. La crisi ha colpito anche Suning che non può più garantire la stessa disponibilità a investire mostrata in questi anni, per cui ogni acquisto dovrà essere autofinanziato da qualche cessione ma l’ultimo nome accostato ai nerazzurri sta facendo discutere e non poco.

L’idea Kolarov spacca la tifoseria interista

Si parla del forte interessamento per Kolarov della Roma, un 35enne che verrebbe ad occupare un posto in difesa garantendo quell’esperienza e quell’affidabilità che richiede Conte. Troppo caro Emerson Palmieri, l’esterno giallorosso è più abbordabile ma non piace a tutti e con l’idea Messi che sembra sempre più difficile l’umore dei fan è variabile.

Perché Kolarov non piace a tutti

Tra coloro che sono contrari all’ingaggio di Kolarov ci sono coloro che sognano nomi più altisonanti o quanto meno più giovani: “Messi farà i salti di gioia sapendo che all’Inter potrà finalmente giocare con Kolarov, Candreva e Gagliardini” o anche: “Comunque Kolarov, che già poteva rientrare nell’affare Dzeko, e Vidal, sono scelte che rappresentano tutti i limiti dell’allenatore nella sua ottusa visione di gioco… Oltre ad essere un passo indietro nella ricerca di giocatori da fare crescere”.

C’è chi è già deluso: “Vogliono fare lo squadrone, i campioni che sono abituati a vincere ecc. ecc. e si vogliono piglià Kolarov” e chi fa sarcasmo: “Kolarov è un grosso punto interrogativo. È ancora giovane ma ha sicuramente molta personalità, certo segue il trend di questo periodo ma per sostituire Conte mi aspettavo un allenatore più pronto”.

Perché Kolarov convince parte della tifoseria

Nutrita però la rappresentanza di fan che dice sì a Kolarov: “Chi critica il mercato dell’Inter non capisce niente • Compri Hakimi (98’) ed equilibri con Kolarov • Compri Tonali (00’) ed equilibri con Vidal Stanno cercando di creare un mix di giovani e veterani, proprio come si dovrebbe fare” oppure. “fatemi capire. Vidal e Kolarov no perché sono vecchi. Tonali no perché è giovane e ha solo un anno in serie A. Chi volete esattamente?”.

Un tifoso opera un distinguo: “Spiego perchè si Kolarov e no Vidal E’ facile trovare uno che: -accetta la panchina per Bastoni -fa bene sia in difesa che in fascia? No, non è facile perchè il giovane vuole giocare e Alaba costa Esistono invece decine di giocatori più forti di Vidal e più giovani? Si”.

Infine chi vorrebbe una via di mezzo: “Il mercato in entrata dell’Inter, almeno quello di cui si sente parlare, suggerirebbe un’unica cosa: Conte vuole vincere subito per andarsene da vincente l’anno prossimo. Ben vengano i vari Kolarov, Vidal, Dzeko, ma bisogna continuare a pensare ai giovani e farli crescere”.

SPORTEVAI | 28-08-2020 09:42