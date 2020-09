Mercato Inter: torna il tormentone Barcellona-Lautaro

In casa nerazzurro sono giornate frenetiche. Il duo Marotta/Ausilio sta lavorando su più fronti. Si pensa alle cessioni e pure agli acquisti. Ma, purtroppo, pare ci sia una nuova grana all’orizzonte e riguarda, ancora una volta, Lautaro Martinez.

Secondo TyC Sports, il Barcellona, ormai deciso a lasciar partire Luis Suarez (Juventus e Atletico Madrid in corsa), starebbe tornando alla carica per il Toro. In realtà, sarebbero gli agenti del giocatore a spingere per una riapertura della trattativa.

Roly Zarate e Beto Yaqué, ovvero i due procuratori del giovane bomber argentino, avrebbero raggiunto Barcellona per strappare al club blaugrana una proposta monster da girare poi ai vertici di mercato dell’Inter.

A onor del vero, l’Inter si è già espressa, più volte, circa il futuro di Lautaro Martinez, rimarcando come il giocatore sia il presente e il futuro della squadra allenata da Antonio Conte. Quindi, nessuna chance di partenza.

Tuttavia, come è risaputo, nel calciomercato tutto può accadere e gli agenti del Toro starebbero provando a forzare la mano per avere tra le mani un’offerta fuori mercato che possa far vacillare le certezze del club nerazzurro (cash è Junior Firpo la proposta nota a tutti).

Un tormentone che non lascia tranquilli i tifosi nerazzurri a pochi giorni dal via della nuova stagione. Al momento, comunque, la società non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale sui nuovi sviluppi e difficilmente lo farà. La sua posizione è chiara.

Il tutto mentre l’Inter sta tentando di cedere più esuberi possibili. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile interesse del Monaco per il centrocampista croato Brozovic, valutato non meno di 40 milioni di euro.

OMNISPORT | 11-09-2020 09:54