Mercato Inter, tre super colpi a gennaio per accontentare Conte

L’Inter vuole ridurre il gap con la Juventus. Come evidenziato dal tecnico Antonio Conte, manca ancora tanto per raggiungere il livello dei bianconeri. Da qui la necessità di mettere a segno qualche colpo importante durante il mercato invernale. In particolare, il duo Marotta-Ausilio sarebbe al lavoro per provare a mettere a segno tre acquisti, uno per ruolo. Nel mirino un difensore, un centrocampista e un attaccante.

A livello difensivo, anche complice l’infortunio occorso a Danilo D’Ambrosio (frattura alla falange prossimale del quarto dito del piede destro), servirebbe un esterno. Diversi i nomi in gioco. Tra i tanti, spicca quello di Elseid Hysaj. Il difensore albanese, classe 1994, non sembra poter rientrare nei progetti del Napoli. Da qui la concreta possibilità che faccia le valigie a gennaio. L’Inter lo segue da diverso tempo.

La coperta sembra corta soprattutto a centrocampo. Il duo Barella-Sensi è una certezza ma, in panchina, ci sono poche risorse dello stesso valore. Il nome più gettonato per rinforzare il gruppo dei centrocampisti sarebbe quello di Ivan Rakitic, ormai deciso a lasciare il Barcellona, nonostante due anni di contratti ancora garantiti. Il problema? Il 31enne croato piacerebbe anche a Manchester United e Juventus.

Attenzione anche a possibili cambi in attacco. Il cileno Alexis Sanchez potrebbe essere costretto a fermarsi per due/tre mesi. Dopo aver cercato, per tutta la scorsa estate, Edin Dzeko, l’Inter potrebbe ora provare a cercare un attaccante di uguale prestanza fisica. Olivier Giroud, in forza al Chelsea, potrebbe essere la soluzione perfetta per Antonio Conte. Dall’alto dei suoi 33 anni, porterebbe tanta esperienza internazionale.

Tante operazioni, tutte complesse. Per provare a finanziarne una parte, il club nerazzurro starebbe provando, in tutti i modi, a cedere Gabigol. Dalla cessione del brasiliano (probabilmente al Flamengo), i nerazzurri sperano di incassare almeno 15 milioni di euro.

Cessione di Gabigol ma non solo. Il duo Marotta-Ausilio si augura di riuscire a piazzare anche quale esubero. Borja Valero non ha spazio in questa Inter. Attenzione anche alla questione Matias Vecino. Dovessero arrivare offerte importanti, potrebbe anche fare le valigie.

La strategia dell’Inter appare chiara. Restare a contatto della Juventus e, durante il mercato di riparazione, provare ad attrezzarsi per duellare al meglio con i Campioni d’Italia in carica. Antonio Conte attende regali di qualità.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 09:03