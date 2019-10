Mercato Inter, tutte le opzioni per sostituire Sanchez

E’ scattato l’allarme in casa Inter. L’infortunio ad Alexis Sanchez è preoccupante. Da qui la necessità, da parte del duo Marotta-Ausilio, di muoversi, durante il mercato invernale, alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Il tecnico Antonio Conte non può permettersi il lusso di avere poche armi in attacco e, di conseguenza, ecco che la dirigenza nerazzurra lavorerà per regalargli un giocatore offensivo che possa dare un contributo importante. Tante le opzioni.

Il nome più gettonato, al momento, sarebbe quello di Olivier Giroud. Il Campione del Mondo 2018 sta faticando a trovare spazio nel Chelsea. Anche il Ct della Francia Didier Deschamps gli ha “consigliato” di guardarsi attorno a gennaio (anche per non rischiare di compromettere la sua partecipazione ad Euro 2020). L’ex attaccante dell’Arsenal ha grande esperienza (33 anni) e potrebbe essere il perfetto vice-Lukaku.

Un’altra pista porta in Spagna, in particolare al Real Madrid. Reduce da due stagioni straordinarie all’Eintracht Francoforte, Luka Jovic non è ancora riuscito a mostrare tutto il suo talento in maglia blanca. Costato tantissimo (circa 60 milioni di euro), il 21enne attaccante serbo potrebbe essere incoraggiato a farsi le ossa altrove, così da tornare in grande spolvero e pronto per prendersi l’attacco della squadra di Zidane.

Soluzione più comoda quella che porta a Kevin Lasagna. Alla sua terza stagione all’Udinese, il 27enne attaccante friulano non è più titolare inamovibile (soprattutto dopo l’arrivo, a Udine, di Stefano Okaka). Il sogno di giocare in un grande team potrebbe diventare realtà. Antonio Conte avrebbe a disposizione un altro giocatore italiano, rendendo così sempre più importante lo zoccolo azzurro.

In realtà, ci sarebbe anche una soluzione interna. Anche se ancora giovanissimo (classe 2002), Sebastiano Esposito potrebbe avere la concreta chance di mettersi in luce in questi mesi di evidente emergenza. le qualità non gli mancano e, soprattutto, Antonio Conte crede ciecamente in lui.

Molto dipenderà dalla scelta di Alexis Sanchez e dell’Inter. Se il cileno finirà sotto i ferri (è atteso un nuovo responso da Barcellona), allora sarà difficile che il club nerazzurro non decida di intervenire sul mercato.

Per muoversi al meglio, sarà necessario trovare la maniera di vendere al meglio Gabigol. Il Flamengo pare pronto a mettere sul piatto una proposta importante. L’Inter vuole incassare non meno di 15 milioni di euro.

