Mercato Inter: tutto deciso per il colpo a centrocampo

La vittoria esterna per 3-2 contro il Borussia Moenchengladbach ha riacceso le speranze dell’Inter di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il match del 9 dicembre contro lo Shakhtar Donetsk sarà decisivo non solo per il passaggio del turno ma anche per dare una svolta a una stagione che finora è stata di alti e bassi.

Entrare tra le migliori sedici di Champions significherebbe potersi accaparrare un big a gennaio e dopo quello di Olivier Giroud, l’attaccante francese del Chelsea, è spuntato un nuovo nome che Beppe Marotta porterebbe in regalo ad Antonio Conte, ed è quello di Rodrigo de Paul.

26enne argentino cresciuto nel Racing e, dopo una parentesi di due stagioni al Valencia, de Paul è alla quinta stagione nelle file dell’Udinese, che lo acquistò nel 2016 dagli spagnoli per tre milioni, ma adesso sembra ormai pronto per il salto in una big internazionale, tanto più che è anche un punto fermo per la nazionale albiceleste.

Il suo valore è non inferiore ai 35 milioni e l’estate scorsa è stato vicino alla Juventus, ma ora c’è anche l’Inter che sta provando a trattare col direttore dell’area tecnica dei friulani Pierpaolo Marino per tentare di accaparrarselo.

Fondamentali però, per questa operazione, saranno le eventuali cessioni di Vecino, che potrebbe essere una pedina di scambio con Napoli in ottica Milik, di Nainggolan, la cui partenza è ormai certa e quasi sicuramente a Cagliari, e di Eriksen, che ha chiesto di andare via ricevendo il benestare di Marotta, per approdare, dovendo scegliere, in Premier League.

Se grazie a queste cessioni i nerazzurri dovessero accaparrarsi de Paul, l’argentino sarebbe l’ideale per il gioco di Conte: centrocampista nato trequartista ma diventato poi ottimo incursore e corridore, de Paul ha controllo di palla, dribbling e rapidità ed è anche migliorato nel tiro dalla distanza, ma soprattutto è un grande assista e se la cava egregiamente anche in difesa grazie alla sua fisicità e il suo tempismo nel recupero palla, che lo può portare a far ripartire l’azione in contropiede.

OMNISPORT | 04-12-2020 13:56