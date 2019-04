Mercato Inter, un big ad un passo dal rinnovo

Nonostante la qualificazione in Champions sia ancora da stabilire, così come il futuro di Luciano Spalletti, l'Inter sta già pensando alle strategie di mercato in vista dell'estate. I paletti del fair play finanziario non limitano più in maniera pesante il mercato nerazzurro, ma la società di Suning ha la necessità di vendere almeno uno dei suoi pezzi pregiati prima di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Mauro Icardi e Ivan Perisic quasi certamente lasceranno Appiano Gentile, ma al momento sia l'ex capitano che l'esterno croato non hanno molto mercato. Chi il mercato l’aveva era Milan Skriniar, il difensore slovacco acquistato due anni fa dalla Sampdoria che, a suon di prestazioni convincenti, ha attirato su di sé l'attenzione di mezza Europa.

Ma la notizia del giorno è che dopo settimane di trattative l'Inter e il forte centrale hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. Il difensore slovacco ha prolungato di un anno, fino al 2023, e andrà a guadagnare tre milioni di euro a stagione più bonus. Un ritocco sostanzioso per il giocatore, che in nerazzurro era uno dei meno pagati e guadagnava 1,7 milioni. Un aumento che Skriniar si è meritato sul campo a suon di ottime prestazioni.

Proprio a riguardo del numero 37, idolo dei tifosi meneghini che lo vorrebbero capitano della Beneamata, ha parlato Mithat Halis, che collabora con Karol Csonto ed è socio di Stars & Friends, agenzia che si occupa della procura del difensore classe ‘95. Nel corso di un'intervista a Libertad Digital, Halis aveva fatto il punto della situazione sulle squadre che hanno sondato il terreno per il suo assistito.

"L’Atletico si era interessato a lui quando giocava nella Sampdoria, ma ora non c’è nulla. Per l’Inter vale 100 milioni, una cifra che in Spagna solo due squadre possono permettersi di spendere”.

Infine, svela un importante retroscena di mercato dalla Premier League: "Il Manchester City aveva provato a prenderlo prima di acquistare Laporte, ma l'Inter ha detto no". Nonostante il rinnovo di contratto sembri ormai prossimo, Skriniar potrebbe veramente lasciare il club nerazzurro che a breve ufficializzerà l'ingaggio di Diego Godin. Con il tesoretto ricavato dalla cessione del suo forte difensore centrale, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha tutte le intenzioni di regalare a San Siro e ai suoi tifosi un top player a centrocampo.

Oltre al nome mai tramontato di Luka Modric, in orbita nerazzurra ci sono anche il regista del Barcellona Ivan Rakitic, il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen (che proprio contro l'Inter ha realizzato due gol decisivi nei due scontri di Champions League) e Ilkay Gundogan, giocatore del Manchester City e della nazionale tedesca.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 20:53