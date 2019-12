Mercato Inter: "Un big nerazzurro ha chiesto la cessione"

Dalla Spagna arriva una voce sorprendente su Diego Godin. Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, il difensore uruguaiano, finora non all’altezza delle aspettative in serie A, avrebbe chiesto all’Inter la cessione nel mercato di gennaio.

La prima parte di stagione dell’ex Atletico Madrid non è stata fino a questo momento esaltante, e il giocatore ha difficoltà ad adattarsi al campionato italiano e soprattutto alla difesa a tre imposta da Antonio Conte, dopo tanti anni in campo come perno del 4-4-2 di Diego Simeone.

In alcune occasioni il tecnico leccese ha preferito far giocare al suo posto Alessandro Bastoni, e in generale Godin ha disputato meno partite rispetto a De Vrij (20 partite) e Skriniar (22): appena 16.

Godin, 33 anni, ha firmato un contratto fino al 2022 ma secondo alcune fonti si sarebbe pentito e vorrebbe tornare a casa, a Madrid. I problemi difensivi mostrati nelle ultime partite dai colchoneros, e soprattutto le prestazioni negative del sostituto di Godin, Mario Hermoso, alimentano i sogni dei tifosi dell’Atletico di riabbracciare il loro idolo, che nei rojiblancos ha disputato nove stagioni da protagonista ed eroe assoluto.

In realtà Godin è per ora considerato incedibile dall’Inter, che dovrebbe precipitosamente tornare sul mercato a gennaio per acquistare un centrale di primo livello in grado di sostituirlo. Ma se arrivasse l’occasione giusta per un colpo in entrata, e allo stesso tempo un’offerta adeguata dall’Atletico, l’affare potrebbe essere intavolato.

SPORTAL.IT | 19-12-2019 17:13