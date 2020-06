Mercato Inter, un big verso la cessione: trattativa aperta

Il suo acquisto era stato uno dei fiori all’occhiello della stagione, nonché uno dei primi affari conclusi trattandosi di un parametro zero, ma l’amore tra Diego Godin e l’Inter non è mai scattata. E allora il divorzio può essere imminente.

L’ex capitano dell’Atletico Madrid era arrivato a Milano dopo sei stagioni piene di soddisfazioni con la maglia dei Colchoneros per essere uno dei leader della nuova difesa di Antonio Conte, ma ha pagato caro le difficoltà di ambientamento tanto ai metodi di allenamento del tecnico salentino tanto allo schieramento a tre per il quale ha optato l’allenatore, mai utilizzato in carriera da Godin.

Così, dopo una prima parte di stagione da titolare senza convincere, Godin ha progressivamente perso il posto a vantaggio del giovane Alessandro Bastoni, schierato dall’inizio da Conte anche in Coppa Italia a Napoli nella prima partita dopo la lunga interruzione per la pandemia di Coronavirus.

L’uruguaiano ha quindi iniziato a guardarsi in giro e le proposte sono arrivate. Quella del Lione sembra la più convincente, ma non è escluso che l’orgoglio del campione spinga il giocatore a restare a Milano almeno per un’altra stagione a caccia di riscatto.

L’Inter è comunque disposta a trattare la cessione. Per il momento il Lione si è limitato a contattare i rappresentanti di Godin, ritenuto il profilo ideale per il rilancio dell’Olympique, deciso a rendere la squadra più competitiva per contrastare il dominio interno del Psg.

L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio: l’Inter potrebbe risparmiare 5 milioni netti più bonus per altre due stagioni, ovvero quasi 20 milioni di euro lordi, ma il Lione non potrà spingersi su queste cifre. A questo punto conterà la parola di Godin chiamato a scegliere tra il ricco stipendio e la possibilità di riscattarsi all’Inter e una nuova avventura.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 14:54