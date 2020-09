Mercato Inter, un big verso l'addio: destinazione Serie A

Che il presidente del Cagliari avesse “bluffato” al termine dell’incontro con i dirigenti dell’Inter per decidere il futuro di Radja Nainggolan lo si era sospettato, ma che tra i “segreti” ci fosse anche l’acquisto da parte dei rossoblù di un big della rosa dell’Inter non se l’aspettava nessuno.

E invece Diego Godin è a un passo dal vestire la maglia rossoblù. Come riporta Sky Sport, infatti, l’ex capitano dell’Atletico Madrid ha raggiunto un’intesa di massima con la società sarda: il trasferimento è vicino alla conclusione a titolo definitivo grazie alla disponibilità dell’uruguaiano di spalmare l’ingaggio che gli sarebbe spettato per altri due anni a Milano su un triennale, il tutto completato da un incentivo all’esodo da parte dell’Inter per completare la parte restante dell’ingaggio.

Godin lascerebbe l’Inter dopo una sola stagione, avara di soddisfazioni, dal difficile ambientamento agli schemi tattici di Conte al confinamento in panchina per una parte di annata, fino alla conclusione in crescita, che non dovrebbe però essere sufficiente per la conferma.

La cessione al Cagliari non è però ancora realtà perché su Godin c’è anche l’interesse della Fiorentina. I viola sono però in ritardo rispetto ai rossoblù. Il difensore sudamericano potrebbe peraltro preferire la destinazione cagliaritana per motivi di famiglia: la moglie di Godin è infatti Sofia Herrera, figlia di José detto “Pepe”, difensore-centrocampista del Cagliari tra il 1990 e il ’95.

Decisa accelerata, quindi, nel mercato dell’Inter. In entrata e in uscita. L’inizio del campionato è sempre più vicino e l’intenzione della società è quella di consegnare ad Antonio Conte una rosa quasi completa. In entrata gli obiettivi sono a centrocampo, Arturo Vidal e Ngolo Kanté: l’arrivo del primo è vicino e legato a livello di tempistiche alla trattativa tra il giocatore e il Barcellona per la rescissione del contratto, mentre per il francese del Chelsea sarà necessario fare cassa.

In questo senso preoccupa la presenza a Barcellona degli agenti di Lautaro Martinez, ma Conte non vuole sentir parlare della cessione del Toro. In fatto di uscite, tuttavia, l’addio di Godin potrebbe non bastare: Christian Eriksen resta sulla lista dei partenti, mentre dovrebbe essere scongiurato l’addio di Milan Skriniar.

OMNISPORT | 10-09-2020 20:07