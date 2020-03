Mercato Inter: un Campione del Mondo per il centrocampo

L’Inter si sta attivando per provare a rendere la propria rosa ancor più forte in vista della prossima stagione. Antonio Conte, da tempo, è alla ricerca di un centrocampista di qualità e quantità che possa aumentare il livello generale della squadra.

Tanti i nomi che si sono fatti. Il tecnico nerazzurro ha un debole per Arturo Vidal, blindato dal Barcellona. Si è vociferato anche di Arthur, possibile merce di scambio per l’eventuale passaggio di Lautaro Martinez proprio al club blaugrana.

Tuttavia, nelle ultime ore, ci sarebbe una nuova pista importante. L’Inter sarebbe al lavoro, secondo la Gazzetta dello Sport, per portare in nerazzurro Corentin Tolisso, fortissimo centrocampista in forza al Bayern Monaco.

Classe 1994, Corentin Tolisso è un centrocampista completo, in grado di fare, egregiamente, sia la fase difensiva che offensiva. Approdato al Bayern Monaco nell’estate del 2017 (dal Lione), ad oggi sta faticando a trovare spazio, con continuità, con i bavaresi.

Campione del Mondo in carica con la Francia (era in campo anche nella finale vinta contro la Croazia per 4-2), il centrocampista francese è stato già accostato all’Inter nel recente passato con Piero Ausilio che andò ad un passo dal metterlo sotto contratto proprio nel 2017.

Ora per l’Inter arriva una nuova opportunità. Si parla di una quotazione pari a 35 milioni di euro. La società nerazzurra si sarebbe già attivata per capire se ci siano o meno le condizioni per provare a chiudere in tempi brevi, così da regalare ad Antonio Conte un grande centrocampista.

L’eventuale arrivo di Corentin Tolisso potrebbe comportare l’addio di qualche elemento attualmente in forza al centrocampo nerazzurro. Borja Valero va a scadenza di contratto e Matias Vecino ha tanti estimatori in giro per l’Italia e l’Europa.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 09:51