Mercato Inter, un ex bianconero per far felice Conte

Come promesso, Beppe Marotta è già al lavoro per accontentare Antonio Conte, ovvero regalare, a gennaio, rinforzi di qualità all’allenatore nerazzurro. In particolare, riflettori puntati sul centrocampo con la dirigenza dell’Inter che starebbe cercando un grande colpo, di quelli che possono cambiare la fisionomia di un’intera squadra. Il nome più gettonato, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Arturo Vidal.

Classe 1987, il cileno sta faticando, enormemente, ad imporsi al Barcellona dove sta trovando poco spazio. Già in passato, Arturo Vidal era stato ad un passo dal trasferirsi all’Inter ma, alla fine, aveva preferito indossare la casacca blaugrana. Ora i tempi sembrano maturi e l’ex bianconero potrebbero davvero far ritorno in Serie A, questa volta giocando per l’Inter.

La presenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è un valore aggiunto alla trattativa. Arturo Vidal ha già lavorato insieme ad Antonio Conte (con grandi risultati), proprio alla Juventus e, quindi, conosce perfettamente le necessità dell’attuale allenatore nerazzurro.

I tifosi dell’Inter sognano ad occhi aperti. Nei suoi quattro anni in bianconero (dal 2011 al 2015), il cileno è stato fondamentale per i successi della Vecchia Signora. La sua esperienza, unita alla grande determinazione che mette sempre in campo, farebbero comodo.

Da capire cosa vorrà fare il Barcellona che, secondo diversi media spagnoli, sarebbe più incline a cedere Ivan Rakitic, piuttosto che privarsi di un guerriero come Arturo Vidal. Molto dipenderà dall’offerta economica che metterà sul piatto l’Inter (che potrebbe cedere qualcuno).

Un grande acquisto a centrocampo ma non solo. L’Inter starebbe pensando a come rinforzare anche il reparto esterni. Attenzione alla pista che porta a Mattia Darmian, da tempo accostato al club nerazzurro (ora indossa la casacca del Parma).

Insomma, come dichiarato dallo stesso Beppe Marotta, c’è da attendersi un mercato invernale scoppiettante da parte dei nerazzurri, desiderosi di far felice Antonio Conte e ridurre ulteriormente il gap con la Juventus. Ovviamente trattenendo Lautaro Martinez, sogno proprio del Barcellona.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 08:20