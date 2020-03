Mercato Inter, un fuoriclasse per l'attacco: indizi dalla Spagna

L'Inter è pronta al gran colpo di mercato nel caso Lautaro Martinez dovesse accettare l'offerta del Barcellona: secondo quanto riportato dalla testata 'Sport', molto vicina alle vicende del club blaugrana, i nerazzurri potrebbero ammortizzare la perdita dell'attaccante argentino con l'arrivo di un calciatore attualmente in forza proprio ai catalani, il campione del mondo 2018 Antoine Griezmann.

Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il Barcellona ha intenzione di rinnovare la rosa lasciando partire qualche elemento che ha reso al di sotto delle aspettative, e non è un impossibile che l'ex Atletico Madrid, mai davvero decisivo con la maglia del Barça, possa fare le valigie a fine stagione.

D'altra parte la dirigenza catalana non è nuova a cessioni clamorose, come quella in passato di Neymar, e l'arrivo di Lautaro dall'Inter potrebbe tagliare definitivamente fuori dal progetto della prossima stagione il talento francese, pagato 120 milioni di euro nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

L'Inter, dunque, può approfittare dell'occasione come interlocutore privilegiato proprio in caso di cessione del 'Toro', che ha una clausola di rescissione di oltre 100 milioni di euro, e potrebbe proporre uno scambio alla pari, almeno per quanto riguarda il valore di mercato dei due calciatori.

Il francese, con la sua velocità e le sue abilità tecniche, rappresenterebbe una spalla più che valida per Romelu Lukaku. L'unico vero ostacolo sarebbe quello dell'ingaggio, ma l'Inter ha pronto un tesoretto, derivante dalle previste cessioni definitive di Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Valentino Lazaro, che può rivelarsi decisamente utile in questo senso.

L'unico altro club che in Italia può insidiare economicamente i nerazzurri è la Juventus, ma da Torino non è giunto alcun segnale, al momento, che faccia pensare a un interesse per Griezmann.

SPORTAL.IT | 22-03-2020 18:56