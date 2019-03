Mercato Inter, un grande ex può tornare in nerazzurro

Ha vestito la maglia nerazzurra per due anni a mezzo, dal gennaio 2013 a giugno 2015: ora Mateo Kovacicpotrebbe tornare all'Inter. Il centrocampista croato, dopo tre stagioni altalenanti al Real Madrid, è attualmente in prestito al Chelsea fino al termine dell'anno: il suo futuro è lontano sia da Madrid sia da Londra, e il giocatore si sta guardando in giro alla ricerca di società interessate.

Tra queste ci sarebbe anche l'Inter, riporta il Corriere dello Sport. Nei giorni scorsi, riferisce il quotidiano sportivo, ci sarebbe stato un contatto tra gli uomini mercato nerazzurri e gli agenti del giocatore, vicecampione del mondo a Russia 2018. Un mini vertice che ha dato esito positivo e che ha posto le basi per una trattativa vera e propria, che si potrebbe sviluppare nelle prossime settimane. Non si è parlato di cifre, ma il giocatore ha espresso la sua disponibilità a tornare in nerazzurro, e il club meneghino, alla ricerca di qualità in mediana, non ha nascosto il suo interesse. Nei prossimi incontri si considereranno gli aspetti tecnici ed economici per capire se l'operazione è davvero fattibile.

Sono inoltre da capire le intenzioni del Real Madrid: Florentino Perez ha annunciato grandi cambiamenti in estate, ma i blancos potrebbero decidere di cedere il giocatore ancora una volta in prestito e non a titolo definitivo. Inoltre la trattativa potrebbe rientrare in un possibile affare per il trasferimento di Mauro Icardi a Madrid.

Kovacic, 50 presenze in Nazionale, a Milano ha disputato 97 partite tra campionato e coppe, andando a segno in 8 occasioni. Agli ordini di Sarri non ha ancora trovato il suo posto giusto, complice la stagione difficile che stanno attraversando i Blues sotto la gestione dell'ex mister del Napoli. In una recente intervista Kovacic ha difeso a spada tratta Sarri che l'ha voluto la scorsa estate: "Ha bisogno di tempo, ha il suo calcio in mente e faremo di tutto per accontentarlo e vincere un trofeo in questa stagione".

SPORTAL.IT | 24-03-2019 13:00