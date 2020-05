Mercato Inter, un grande ex svela la volontà di Vidal

Le parole con cui il direttore sportivo Piero Ausilio ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell’Inter sembravano aver allontanato l’ipotesi che i nerazzurri riuscissero ad acquistare Arturo Vidal, obiettivo ormai di vecchia data del club.

Nelle ultime ore, tuttavia, era emerso che la società della famiglia Zhang, stimolata dalle richieste di Antonio Conte, sarebbe pronta ad un nuovo assalto durante la prossima sessione di mercato. A raffreddare le speranze della società e dei tifosi è però un grande ex della storia recente dell’Inter come Gary Medel, connazionale e amico di Vidal.

Il “Pitbull”, ora in forza al Bologna, ha parlato a ‘Radio Continental’, svelando quale sia il sogno di Vidal per la parte finale della propria carriera: “Arturo vorrebbe giocare al Boca con me o senza di me. Adora il club e li segue sui social network. È l’unico che segue l’Argentina e muore dalla voglia di andarci”.

Medel, che del Cile è anche il capitano e che con la propria Nazionale ha vinto due edizioni della Coppa America, proprio come Vidal, ha giocato nel Boca Juniors prima di approdare in Europa e militare, oltre che nell’Inter e nel Bologna, anche nel Siviglia, nel Cardiff e nel Besiktas.

Medel è considerato uno dei migliori amici di Vidal e lo stesso ex interista non ha mai negato il sogno di concludere la carriera con la maglia degli Xeneizes, indossata tra il 2009 e il 2011.

Quanto a Vidal, che andrà a scadenza con il Barcellona nel 2021, l’idea di lasciare l’Europa potrebbe rappresentare l’ultima tappa della carriera. L’ex giocatore della Juventus non vuole lasciare la Catalogna, ma c’è da credere che la prossima sessione di mercato lo vedrà tra i protagonisti.

Del resto la squadra di Buenos Aires non sarebbe nuova ad accogliere grandi campioni dall’Europa sul finale di carriera: l’ultimo esempio è Daniele De Rossi, che ha vissuto con il Boca l’ultima tappa della propria carriera calcistica. L’Inter avrebbe quindi ancora tempo per sperare, ma la strada si annuncia in salita.

