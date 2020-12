Mercato Inter: un vecchio obiettivo per l'attacco di Conte

L’Inter è al lavoro per sfoltire la rosa e regalare ad Antonio Conte rinforzi importanti per questa seconda parte di stagione. In particolare, riflettori puntati sull’attacco. Serve un centravanti da inserire con caratteristiche simili a Romelu Lukaku.

Salutato Radja Nainggolan, il duo Marotta/Ausilio sta provando a piazzare Christian Eriksen, possibilmente incassando più soldi possibili da reinvestire su un centravanti di qualità che possa tornare utile ad Antonio Conte.

La lista degli attaccanti che piacerebbero all’Inter pare piuttosto lunga. Arkadiusz Milik, in uscita dal Napoli, resta un’opzione, così come Gervinho, magari inserendo nell’eventuale trattativa con il Parma il giovane Andrea Pinamonti.

Non sarebbero da escludere neppure le piste che portano Kevin Lasagna, di proprietà dell’Udinese, e Leonardo Pavoletti, quest’ultimo ora al Cagliari ma cercato da diversi club (Juventus e Fiorentina in particolare).

Tuttavia, secondo Il Messaggero, l’Inter sarebbe pronta a tornare alla carica per un vecchio pallino di Antonio Conte, ovvero Edin Dzeko. Il bosniaco è un punto fermo della Roma ma il club nerazzurro vorrebbe comunque provarci.

Il duo Marotta/Ausilio vorrebbe “tentare” la Roma con i soldi incassati dalla cessione di Christian Eriksen. Da ricordare che, nel corso dell’ultimo mercato estivo, l’Inter ha corteggiato Edin Dzeko a lungo.

Nei prossimi giorni l’Inter dovrà fare la sua scelta. Antonio Conte spera di avere a disposizione il nuovo attaccante il prima possibile, così da avere più soluzioni in attacco per provare ad arrivare a giocarsi lo Scudetto sino alla fine.

OMNISPORT | 31-12-2020 08:56