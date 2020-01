Mercato Inter, una punta a tutti i costi: nome sorprendente

L’Inter è alla frenetica ricerca di una punta a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Mentre la trattativa per l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud si complica a causa dell’irruzione della Lazio, data in vantaggio rispetto ai nerazzurri, Marotta e Paratici stanno scandagliando il mercato e valutando nuove opzioni.

Oltre alla punta del Napoli Fernando Llorente, secondo le ultime indiscrezioni si sta considerando con attenzione l’attaccante del Torino Simone Zaza.

Il giocatore è in procinto di lasciare i granata ma non è convinto dalle offerte dall’estero, mentre accetterebbe di buon grado il ruolo di vice Lukaku e di mettersi ancora agli ordini di Conte dopo l’Europeo del 2016.

Inter e Torino sono in contatto in questi minuti per trovare una soluzione (possibile il prestito secco). Conte è in pressing sulla dirigenza nerazzurra: Alexis Sanchez non lo convince e il mister leccese vuole fortemente un ricambio affidabile in quella zona di campo.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 13:29