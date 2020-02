Mercato Inter: verso lo scambio di bomber con il Barcellona

Inter e Barcellona ragionano su un possibile scambio che sconvolgerebbe il calciomercato estivo. Secondo quanto riporta Don Balon, il club blaugrana avrebbe aperto alla proposta nerazzurra di scambiare Lautaro Martinez con Antoine Griezmann.

L’attaccante argentino sta disputando una stagione di altissimo livello all’Inter, e ormai è una presenza fissa nei convocati della Nazionale albiceleste. Il Barcellona lo sta seguendo da alcuni mesi e lo considera un possibile erede di Luis Suarez: lo stesso Lionel Messi sarebbe in pressing con i dirigenti catalani per averlo in squadra.

L’Inter avrebbe così proposto l’inserimento nella trattativa di Griezmann: la punta francese, campione del mondo nel 2018, non si è ambientata a Barcellona, tanto che secondo France Fooball starebbe meditando un clamoroso addio a giugno.

Arrivato a peso d’oro in estate per 120 milioni di euro, con una clausola di rescissione da 800 milioni, Griezmann non gode di buoni rapporti con Messi e finora avrebbe nascosto il suo malumore, ma il caso è pronto ad esplodere se la situazione non migliorerà da qui alle prossime settimane.

Il Barcellona è così disposto a trattare con l’Inter per lo scambio di punte, anche se l’affare si preannuncia fin da subito molto complicato.

SPORTAL.IT | 16-02-2020 12:40