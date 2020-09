Mercato Inter: via Perisic, possibile scambio con il Manchester United

Si aprono nuovi orizzonti di mercato in casa Inter dopo il ritorno di Ivan Perisic nel club nerazzurro. Dopo la rinuncia al riscatto da parte del Bayern Monaco, l’esterno croato si è rimesso a disposizione di Antonio Conte, che lo valuterà nelle prossime settimane.

Ma la sua permanenza dipenderà anche dalle occasioni di mercato che arriveranno da qui alla fine della sessione. Secondo quanto riporta FcInternews, in caso di una cessione di Milan Skriniar, che è sceso nelle gerarchie di Conte nella scorsa stagione, il club nerazzurro potrebbe proporre al Manchester United uno scambio alla pari tra Ivan Perisic e Chris Smalling.

L’ex difensore centrale della Roma, tornato in Inghilterra dopo il prestito in Serie A nella scorsa stagione, è fuori dai piani di Ole Gunnar Solskjaer, ed è un esubero per i Red Devils, che allo stesso tempo sono alla ricerca di un esterno offensivo. La trattativa potrebbe essere intavolata nei prossimi giorni, entrambi i giocatori hanno valutazione simile.

Perisic, bocciato l’anno scorso da Conte, pochi giorni fa sui social si era caricato con questa frase: “Non me ne frega un c… se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda”.

Chi sbarcherà invece a breve ad Appiano Gentile per restare a Milano è Matteo Darmian: il terzino del Parma sta per trasferirsi, è questione di giorni. “Ad essere sincero confermo che questa trattativa era già stata impostata – ha ammesso il direttore sportivo del Parma Marcello Carli -. Io sono arrivato da poco, le cose erano già state impostate e io sono la persona che deve portarle in fondo, non rinnego certo quello che già era stato fatto. Su Darmian c’è un discorso impostato da tempo, è possibile che il ragazzo andrà all’Inter e non nego la cosa. E’ una cosa un po’ impacchettata, c’era un mezzo accordo con l’Inter e credo che questo accordo verrà rispettato”.

OMNISPORT | 16-09-2020 10:25