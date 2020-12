Mercato Inter: via Radja Nainggolan, scambio con un attaccante

Tra i giocatori in partenza in casa Inter a gennaio c’è senz’altro Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non trova spazio agli ordini di Antonio Conte e vuole tornare al Cagliari: i nerazzurri, che hanno come obiettivo primario della prossima sessione di mercato lo sfoltimento della rosa, vogliono accontentarlo e stanno cercando la formula giusta per il trasferimento del giocatore in Sardegna.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio proveranno a proporre al Cagliari uno scambio di prestiti: Nainggolan per Leonardo Pavoletti. Conte da tempo sta cercando un vice Lukaku, ovvero una quarta punta più fisica che possa far rifiatare il bomber belga, e la scelta potrebbe ricadere proprio sull’attaccante del Cagliari che ha pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio.

Le due parti ragionano su una possibile intesa. Prima del match contro lo Spezia, Piero Ausilio aveva parlato così del futuro del Ninja: “Vediamo, abbiamo parlato con lui anche di recente e sono sincero, il ragazzo ha lavorato molto bene in questi mesi. È stato un professionista esemplare. Abbiamo parlato con lui per capire le esigenze, è normale voglia giocare. Ma siamo chiari, non regaliamo niente a nessuno. Poi se possiamo accontentare questo ragazzo, che si è dimostrato molto serio, lo faremo”.

Ausilio aveva anche parlato di Alejandro Gomez: “Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri, con l’Atalanta siamo amici, sappiamo che c’è qualcosa che non va, ma ne restiamo fuori. Poi la stima per Gomez c’è”.

OMNISPORT | 22-12-2020 07:23