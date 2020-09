Mercato Inter: Vidal, gelo Marotta-Barcellona. Vertice con Conte

L’Inter e il Barcellona ancora non hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Arturo Vidal a Milano. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’affare è finito in stallo: il centrocampista cileno, che ha trovato da tempo l’intesa con il club nerazzurro, continua ad allenarsi regolarmente alla Ciutat Esportiva in attesa di novità che tardano ad arrivare.

Il motivo dello stop è principalmente la richiesta del Barcellona di avere un indennizzo, anche simbolico, per la cessione del giocatore che avrebbe ancora un anno di contratto con i catalani, su modello dell’operazione con il Siviglia per Ivan Rakitic. Ma l’amministratore delegato del Biscione Beppe Marotta non cede: Vidal sbarcherà a Milano solamente a costo zero.

La fumata bianca quindi tarda ad arrivare, e Antonio Conte, che sta attendendo impaziente il giocatore, ha tenuto negli scorsi giorni un summit ad Appiano Gentile con il direttore sportivo Piero Ausilio proprio per discutere di questa situazione. Resta ottimismo per la chiusura della trattativa per il giocatore sudamericano, ma il dirigente del club meneghino ha ribadito al mister leccese che ogni futuro arrivo in casa nerazzurra sarà possibile solo in caso di cessioni.

Dopo Vidal, l’obiettivo numero uno di Conte resta Kanté: l’ingaggio del francese campione del mondo sarà possibile solo in caso di partenza di un big del centrocampo nerazzurro, Marcelo Brozovic. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero il Tottenham, il Bayern Monaco, il Real Madrid e secondo le ultime indiscrezioni anche la Juventus, ma finora di offerte ufficiali non ne sono arrivate. Marotta per il croato chiede almeno 40 milioni di euro, necessari per poi andare all’assalto del pupillo di Conte al Chelsea.

Su Vidal si è espresso a FcInter1908 una leggenda come Sandro Mazzola: “A me piace tantissimo. Ogni tanto viene criticato, ma prova sempre a fare la cosa a cui gli altri non pensano. Per me può convivere con Eriksen. Giusto provarli in allenamento, in quelle situazioni in cui scattano scintille che possono diventare determinanti. Può bastare anche uno sguardo tra i due. Il passato di Vidal non mi interessa, adesso avrà la maglia di un altro colore. Uno come lui non vuole essere secondo, dà l’esempio ai compagni”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 10-09-2020 13:07