Mercato Juve, accelerata per Pjanic al Barcellona: il retroscena

Miralem Pjanic è ormai a un passo dall'accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato da 'As', i catalani si sono finalmente convinti a soddisfare l'unica condizione richiesta dalla Juventus, quella di ottenere come contropartita tecnica il brasiliano Arthur. Uno scambio di cui il giornale spagnolo riporta un interessante retroscena, che risale al mese di gennaio.

Già durante la sessione invernale di calciomercato, infatti, la dirigenza blaugrana stava studiando le linee guida per il mercato estivo: un vero e proprio rapporto statistico dal quale traspare l'idea di base di preferire l'esperienza al semplice dato anagrafico.

E' proprio secondo questi parametri, secondo 'As', che Pjanic si farebbe preferire rispetto ad Arthur nonostante abbia 30 anni, sette più del centrocampista brasiliano. Il Barcellona, in ogni caso, ha provato fino all'ultimo ad offrire un'altra contropartita tecnica ma la società bianconera non si è dimostrata niteressata né ad Ivan Rakitic né ad Arturo Vidal.

Lo scambio, insomma, accontenterebbe tutti: Pjanic andrebbe a giocare nella destinazione che tuttora preferisce in caso di cessione (alla finestra c'è anche il Paris Saint Germain, in netto svantaggio rispetto ai blaugrana), mentre la Juventus otterrebbe un ambito obiettivo di mercato con uno sforzo economico modesto.

L'unico problema, a questo punto, è la volontà di Arthur. Secondo 'Espn Deportes' il calciatore non sarebbe soddisfatto della destinazione bianconera e anche il suo entourage si è espresso contro il trasferimento: "Vuole restare al 100% al Barcellona – queste le parole riportate dalla tv americana in lingua spagnola -, non ha alcuna intenzione di cambiare. Non c'è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia".

Anche la madre del giocatore aveva parlato del futuro del figlio su Instagram, dichiarando: "Lui è felice al Barcellona". La svolta però è vicina: alla fine prevarrà la volontà dei due club, a meno di clamorosi colpi di scena.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 16:19