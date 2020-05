Mercato Juve: allarme Ronaldo, c'è il pressing di una big

Il Paris Saint Germain ha puntato la sua attenzione su Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese della Juventus è tornato martedì a lavorare con i compagni alla Continassa dopo due mesi e mezzo di stop a causa dell'emergenza Coronavirus: durante la sua permanenza in quarantena a Madeira il giocatore è stato oggetto di voci di mercato, che non si sono fermate neanche dopo il suo ritorno a Torino.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, il patron del club francese Nasser Al Khelaifi a France Football ha lanciato un messaggio in codice a CR7: "Mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere. Resta sempre motivato dal desiderio di essere migliorarsi, giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti. E' un grande esempio per gli atleti del futuro".

Secondo le indiscrezioni, lo sceicco è pronto ad esporsi per arrivare a Ronaldo: un approdo del cinque volte Pallone d'Oro a Parigi rilancerebbe il suo Psg, attualmente fermo dopo lo stop definitivo del campionato che rischia di costare carissimo a tutti i club di Ligue 1.

Al Khelaifi apprezza Ronaldo sia come calciatore e professionista, sia come uomo immagine, e il suo interesse potrebbe essere legato anche al Mondiale in Qatar nel 2022.

SPORTAL.IT | 20-05-2020 10:32