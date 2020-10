Mercato Juve: altro giocatore ceduto in Ligue 1

Mattia De Sciglio si trasferisce al Lione. L’esterno della Juventus va in Francia con la formula del prestito oneroso e ingaggio a carico del club francese: dopo Daniele Rugani, passato al Rennes, i bianconeri cedono così un altro giocatore in Ligue 1, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi.

La conferma è arrivata dal direttore sportivo del Lione Juninho: “Stiamo discutendo con lui. È una richiesta di Rudi Garcia. Non era previsto. Stiamo facendo sforzi per portare il giocatore da lui. Siamo in una trattativa avanzata. Non è fatto al 100%, ma è possibile che arrivi lunedì”.

OMNISPORT | 05-10-2020 09:38