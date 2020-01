Mercato Juve: Ancelotti bussa per un centrocampista

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti vorrebbe portare Emre Can all'Everton. L'ex timoniere del Napoli non ha mai nascosto la sua ammirazione verso il tedesco che voleva ingaggiare già quando era alla guida dei partenopei.

Per l'ex giocatore del Liverpool, che non vede l'ora di riprendersi una maglia da titolare per convincere Löw a convocarlo all’Europeo, è un'opportunità irrinunciabile. La Juventus, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione di un giocatore che non è sicuramente centrale nei piani di Sarri e percepisce un ingaggio da 6 milioni di euro netti più bonus .

Dopo la sfida in Coppa Italia contro l'Udinese il tecnico bianconero, interrogato proprio sul futuro del 26enne, aveva dribblato: "Il mercato non mi interessa, ho pensato con un cambio solo di mettere in campo Pjaca che è da tanto tempo che non giocava ed è un premio per lui contro la sfortuna". L'Everton, però, è disposto a proporre al giocatore un contratto fino al 2025.

L'unico ostacolo è rappresentato dal passato di Emre Can: per quattro anni il centrocampista ha vestito la maglia del Liverpool e in passato ha promesso che mai avrebbe vestito la maglia dei super rivali dell’Everton. Si potrebbe venire a creare quindi un 'caso diplomatico' che non farebbe piacere tanto ai tifosi Reds quanto soprattutto a quelli dei Toffees, ma la sensazione è quella che alla fine molto importante potrebbe risultare il pressing di Ancelotti.

Anche il Milan sembrava essere sulle sue tracce: si era infatti parlato di un possibile scambio tra Emre Can e Gianluigi Donnarumma, con un conguaglio economico a favore dei rossoneri. La pista con il passare delle settimane si è raffreddata anche grazie alle ottime risposte fornite da Bennacer e Bonaventura, che hanno attenuato l'urgenza di intervenire sul mercato per puntellare il reparto centrale.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 10:46