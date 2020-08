Mercato Juve: assalto a due big cacciati dal Barcellona

A Barcellona è iniziata la “purga”. Diversi giocatori blaugrana sono stati messi alla porta dal nuovo tecnico Ronald Koeman, chiamato dal presidente Josep Bartomeu per aprire un nuovo ciclo dopo l’umiliante sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions League.

Secondo i media catalani tra i partenti ci sono il difensore Samuel Umtiti, i centrocampisti Ivan Rakitic e Arturo Vidal, e l’attaccante Luis Suarez. Fa rumore soprattutto l’addio del bomber uruguaiano: un tempo colonna imprescindibile della squadra, è stato convocato dal neo tecnico che gli ha comunicato che non rientra più nei piani del club.

L’epurazione in corso apre a scenari di mercato inimmaginabili, anche sul fronte Juventus. Il Pistolero, che risolverà il contratto con i blaugrana, è stato accostato nei giorni scorsi proprio ai bianconeri, che potrebbero scegliere l’uruguaiano come l’erede di Gonzalo Higuain, in uscita da Torino.

Secondo i colleghi iberici, Paratici e Pirlo vogliono affiancarlo a Ronaldo e sarebbero pronti ad offrirgli un contratto di due anni a tre milioni di euro a stagione. Lo stesso giocatore sarebbe incuriosito da un’esperienza in Italia, e avrebbe messo i campioni d’Italia in cima alle sue preferenze.

Occhi puntati anche su un altro esubero: Arturo Vidal. Anche il cileno, secondo Mundo Deportivo, avrebbe ricevuto il benservito da parte di Koeman, che l’ha invitato a cercarsi una nuova squadra. Il Guerriero ha solo un anno di contratto e potrebbe svincolarsi subito: anche in questo caso la Juventus sarebbe molto interessata, così come l’Inter del suo ex mentore Conte (se resta).

“Non ho parlato con Koeman – aveva spiegato Suarez ad el Pais nei giorni scorsi -. Se hanno intenzione di vendermi, me lo dicano. Si dice che il presidente abbia fatto alcuni nomi di giocatori cedibili, ma a me non è stato detto niente. Io vorrei rimanere, penso di poter dare ancora molto al club, ma se la società pensa che io sia sacrificabile, lo accetterò”.

OMNISPORT | 24-08-2020 18:00