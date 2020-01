Mercato Juve: Bernardeschi ai saluti, scambio con il Barcellona

Fitte trattative tra Juventus e Barcellona per trovare una quadra sul possibile scambio di mercato tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. La sessione di gennaio si conclude tra dieci giorni e le due parti stanno accelerando per riuscire a raggiungere un’intesa che soddisfi entrambi i club.

I bianconeri sono molto interessati al centrocampista croato in scadenza di contratto nel 2021, che non non è sempre titolare nei blaugrana e si sta guardando intorno. Sarri ne apprezza l’esperienza e l’intelligenza tattica.

Ma la Juve allo stesso tempo non intende svendere Bernardeschi, che ha 6 anni in meno rispetto al vice campione del mondo: la prima offerta dei blaugrana secondo quanto riporta Sky sarebbe stata respinta dai campioni d’Italia, che vorrebbero un conguaglio più alto per la cessione dell’ex Fiorentina.

Bernardeschi dal canto suo è molto contrariato dalla situazione che si è creata, e vede il Barcellona come un’opportunità di riscatto molto importante. Sul giocatore c’è anche la Roma, che dopo l’infortunio di Zaniolo sta cercando un sostituto all’altezza.

La trattativa saltata per Politano ha spinto i capitolini a virare sul centrocampista juventino, che piace a Petrachi fin dalla scorsa estate: sondaggio in arrivo.

SPORTAL.IT | 21-01-2020 10:20