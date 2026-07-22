Juve, pazza idea Bruno Fernandes. Vlahovic detta le condizioni, Carnevali fa muro: ritorno appeso ai bonus

I bianconeri lavorano su più tavoli e il portoghese, ancora lontano dal rinnovo con lo United, torna tra i profili attenzionati. Intanto, sul ritorno di Dusan pesa il nodo dei bonus alla firma

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Tra opportunità e piste ancora non del tutto tramontate, la dirigenza bianconera con in testa Giovanni Carnevali continua a sondare il mercato alla ricerca dei profili migliori per puntellare la rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Dalla suggestione Bruno Fernandes alle novità su Dusan Vlahovic, il mercato della Vecchia Signora continua ad avere fin troppa carne al fuoco.

Bruno Fernandes torna nei radar di Carnevali

Tra le idee che stanno prendendo forma alla Continassa, nelle ultime ore è tornata in voga la suggestione Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese, capitano del Manchester United, non ha certo brillato al mondiale americano, ma con il contratto in scadenza nel 2027 e un rinnovo ancora in stand-by, diventa per forza di cose un’opportunità quantomeno da provare a cogliere.

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L’ex Novara e Udinese fa gola a mezza Europa e la Juve, come sottolineato da SportMediaset, resterà in ascolto per non farsi trovare impreparata, comprendere i reali margini di manovra e provare a piazzare la zampata al momento opportuno. Allo stato attuale delle cose, e con un contratto a stagione superiore ai 18 milioni di euro, si resta però obbligatoriamente nel campo delle suggestioni.

Vlahovic-Juve, si torna a parlare

Più di una suggestione è, invece, Dusan Vlahovic, che negli ultimi giorni pare aver abbandonato il sostanziale immobilismo degli ultimi mesi in bianconero e deciso di avviare le procedure per il disgelo. L’ex Fiorentina non ha ancora ricevuto un’offerta in grado di far saltare il banco e, giorno dopo giorno, le quotazioni di un possibile ricongiungimento con la Vecchia Signora si fanno meno remote.

Le parti hanno, infatti, ripreso a dialogare. La strada però resta in salita, con le richieste di Dusan e quella di Carnevali ancora lontane. Ma se tra i 6 milioni di euro di stipendio a stagione offerti dalla Juve e la richiesta di Vlahovic balla appena un milione, la distanza si allarga quando si parla di bonus alla firma: 4-5 i milioni messi sul piatto dal club, contro i 9 chiesti dal serbo. Il doppio, insomma, e la sensazione è che la partita si giocherà tutta lì.

Le alternative a Dusan e Bruno

Ovviamente, la Juve tiene vive le altre piste – a cominciare da quella però sempre più complessa per Kolo Muani e da quella già ben avviata con Pellegrino del Parma. Le alternative, almeno le ultime in ordine di tempo, rispondono ai nomi di Zirkzee e Mateta. Carvenali non abbandona però quelle che portano a Sorloth e Balogun.

A centrocampo resta, invece, tutto aperto per un ritorno in Serie A di Franck Kessié, profilo gradito a Spalletti e a cui Carnevali ha già presentato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Un milione in più rispetto alla prima proposta da 3,5 milioni rispedita al mittente da George Atangana, agente dell’ivoriano ex Milan.