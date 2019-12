Mercato Juve: cessioni eccellenti per il bomber del futuro

La sconfitta in Supercoppa Italiana ha rovinato, sportivamente parlando, le Feste alla Juventus. Tanti i dubbi in casa bianconera, doveroso un intervento sul mercato per scuotere l’ambiente e dare a Maurizio Sarri più soluzioni tra cui scegliere.

Diversi i giocatori pronti a fare le valigie. Mario Mandzukic pare non aver trovato l’intesa con l’Al Duhail (forte distanza economica tra domanda e offerta) e, di conseguenza, è nuovamente sul mercato. Le opzioni non mancherebbero, sia dall’Italia (Milan) che dall’estero.

Un altro bianconero in uscita è Mattia Perin. Lo sfortunato portiere, reduce da diversi infortuni, è pronto a rimettersi in gioco. Il Genoa lo aspetta a braccia aperte per provare a rilanciarsi e conquistare la salvezza. L’accordo sarebbe vicino alla classica fumata bianca.

Da capire anche il futuro di Emre Can. Il centrocampista è ormai ai margini del progetto bianconero. Si parla, con insistenza, di uno scambio con il PSG. Il tedesco diventerebbe un nuovo compagno di Mauro Icardi mentre Leandro Paredes indosserebbe la casacca bianconera.

PSG che sarebbe sulle tracce anche di Mattia De Sciglio. Il 27enne difensore, sotto accusa per la non eccelsa prestazione con la Lazio, piacerebbe a Leonardo che vorrebbe portarlo a Parigi. Molto dipenderà dall’offerta economica.

Tante possibili cessioni per avere tra le mani un tesoretto da investire su Erling Braut Haaland. L’attuale capocannoniere della Champions League sarebbe ormai ad un passo dal diventare bianconero. Decisivo Mino Raiola, agente del bomber 19enne.

L’attaccante norvegese potrebbe liberarsi già a gennaio con il pagamento, da parte della Juventus, di circa 30 milioni di euro. Diventerebbe un’arma in più a disposizione di Maurizio Sarri e un grande investimento per il futuro.

SPORTAL.IT | 24-12-2019 10:57