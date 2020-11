Mercato Juve, colpo di scena dalla Spagna sul futuro di Ronaldo

Cristiano Ronaldo di nuovo al Real Madrid? Per ‘Marca’, quotidiano spagnolo da sempre molto vicino alle questioni legate alle merengues, è molto più di una suggestione: il campione portoghese, che non si era lasciato nel migliore dei modi né con la dirigenza né (apparentemente) con i compagni di squadra di allora, ha ripreso i contatti con la realtà madridista e un suo ritorno alla Casa Blanca per chiudere la carriera non è più fuori discussione. Anzi.

Secondo i cronisti spagnoli, a riavvicinare CR7 e il Real fu già la telefonata al presidente Florentino Perez per poter assistere al ‘Clasico’ contro il Barcellona dello scorso marzo, una delle ultime partite giocate con il pubblico sugli spalti nella scorsa stagione in Spagna.

Un altro suggerimento arriva invece dai social: Ronaldo ha recentemente pubblicato foto in compagnia di Sergio Ramos e Luka Modric. Il suo rapporto con Marcelo, poi, è storicamente molto stretto e i due non hanno mai smesso di coltivare la loro amicizia anche dopo l’approdo del portoghese alla Juventus.

Ad amplificare le voci ci sono poi le diverse ipotesi che si alternano sul futuro dello stesso Cristiano Ronaldo. Se è vero che il suo contratto con i bianconeri scade nel 2022, è anche vero che la necessità della dirigenza di abbassare il monte stipendi e la possibilità di recuperare una sostanziosa cifra dalla cessione possano giocare un ruolo chiave sulle decisioni riguardanti il cinque volte Pallone d’Oro.

Certo, di mezzo c’è ancora (e non ha intenzione di tirarsi indietro) il Paris Saint-Germain, che ha già annunciato una strategia per arrivare a Ronaldo prima dei Mondiali del 2022, ma il portoghese potrebbe anche decidere di declinare l’invito di Al-Khelaifi e Leonardo per tornare nel club con il quale ha dominato in Europa e nel Mondo.

OMNISPORT | 21-11-2020 12:59