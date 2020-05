Mercato Juve: contatti con Allegri, maxi scambio in vista

L'asse di mercato tra Juventus e Paris Saint Germain è pronto ad accendersi non appena Massimiliano Allegri sarà ufficializzato come nuovo tecnico della società francese. In caso di un arrivo sotto la Torre Eiffel del mister toscano, le trattative tra il club torinese e i campioni di Francia potrebbero moltiplicarsi.

Secondo quanto riporta Rai Sport, bianconeri e parigini potrebbero mettere sul tavolo diverse questioni: i transalpini sono interessati a Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, da tempo seguiti e profili molto graditi all'allenatore livornese.

Di contro i bianconeri sarebbero pronti a puntare Marco Verratti, Leandro Paredes e Thomas Meunier. Uno o più di questi scambi potrebbe andare in porto nel caso arrivasse al timone Allegri, che starebbe trattando con gli sceicchi proprietari del Psg un contratto triennale da quasi 8 milioni di euro a stagione.

I buoni rapporti tra Allegri e la dirigenza bianconera potrebbero facilitare di molto le trattative già aperte con la società francese. Sullo sfondo sempre la questione Icardi, che a breve sarà riscattato dal Psg: la Juve potrebbe fare un estremo tentativo anche per lui.

L'opzione Francia per Allegri è quella più probabile, tanto che dalla Francia fanno sapere che la trattativa sarebbe in chiusura. Ma il mister toscano è seguito anche in Premier League: l'allenatore livornese potrebbe subentrare a Solskjaer sulla panchina del Manchester United, se questo dovesse fallire la qualificazione in Champions. Occhi puntati anche sull'ambizioso Newcastle, che con la nuova proprietà saudita punta a salire presto tra le big d'Inghilterra ed Europa.

SPORTAL.IT | 29-05-2020 10:10