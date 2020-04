Mercato Juve: Cristiano Ronaldo, nuove indiscrezioni sul futuro

A due anni dalla celebre rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus, e dallo scroscio di applausi dello Stadium che conquistò CR7 spingendolo a Torino in estate dopo l’ennesimo trionfo in Champions League, si addensano le voci su un possibile ritorno dell’attaccante portoghese al Real Madrid in vista della prossima stagione.

Per Tomas Roncero, il direttore del quotidiano As, vicinissimo alle vicende madridiste, la possibilità di un ritorno del cinque volte Pallone d’Oro in Spagna è molto concreta: “La Juventus potrebbe avere dei problemi economici in seguito all’emergenza e starebbe pensando di cederlo al fine di non pagargli l’oneroso ingaggio“, ha detto durante la trasmissione La Futboleria.

A Torino continuano ad affermare che Ronaldo rispetterà il contratto in scadenza tra due anni, ma Roncero insiste, spiegando che la principale causa dell’addio di CR7 di due estati fa, ovvero la frattura con il presidente Florentino Perez, sembra ormai risolta: “Tra i due non c’è stato sempre un buon rapporto ma un anno fa circa ci fu un episodio dove i due si incontrarono e si abbracciarono. Qualcosa è cambiato e allora perché non farlo tornare al Madrid? I tifosi sarebbero contenti ed entusiasti del suo ritorno”.

Cristiano Ronaldo guadagna circa 30 milioni di euro all’anno a Torino: la valutazione del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 04-04-2020 09:00