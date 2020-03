Mercato Juventus: tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo

Per Cristiano Ronaldo l’isolamento volontario nell’isola di Madeira è scandito dall’esaurirsi dell’osservazione, scaturita dalla positività di Daniele Rugani, il compagno risultato positivo al tampone per accertare se affetto o meno dal coronavirus. CR7 dalla sua residenza portoghese, dove ha radunato la sua famiglia e segue la convalescenza di sua madre Dolores colpita da ischemia e in seguito operata, lancia pochi messaggi affidati ai social. Dopo il post di Georgina, il tutorial con i figli e l’immagine che lo ritrae dopo l’allenamento con la sorella Katia, le polemiche scaturite hanno spostato su temi contingenti la discussione, ma il nodo centrale resta.

Coronavirus: la situazione della Juventus

Cristiano, risultato negativo al tampone, prosegue la sua quarantena senza manifestare alcun sintomo a quanto riferito attraverso i suoi canali e stando ai comunicati pubblicati dalla Juventus che, invece, ha dato notizia in via ufficiale della positività di Rugani e con lui di Matuidi e Dybala. E ha chiarito, dopo l’intervista rilasciata a TPI, da Michela Persico la data in cui è stato effettuato il primo tampone.

Lite Lapo Elkann-Cobolli Gigli, il silenzio di CR7

Sulla lite scaturita dalle affermazioni dell’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli, compresa la reazione di Lapo Elkann, non si è pronunciato né sembra intenzionato a replicare così come è stato per le indiscrezioni pubblicate dalla stampa portoghese sul presunto shopping di Georgina, a cui la compagna di Ronaldo ha dedicato appena un post.

Lapo, che ha ripreso a scrivere su twitter, ha difeso la scelta di CR7 dopo le accuse di Cobolli Gigli: “Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficenza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo tanto davanti a questa emergenza? CR7, we love you”. L’ex numero uno bianconero non ha lasciato cadere la cosa e ha risposto.

Il futuro di Ronaldo alla Juve

Ma la questione, oggi, non è certo limitata a questo: il taglio agli stipendi e il relativo sacrificio a cui andranno incontro i giocatori potrebbe avere ripercussioni inevitabili sul mercato e anche sulla permanenza di CR7 alla Juventus, considerato il suo ingaggio? Sull’interrogativo, ha risposto in parte Sky Sport: per ora non si valuta il divorzio nonostante le tante indiscrezioni su un possibile addio tra le parti e un possibile rientro in Spagna di Ronaldo. Anche se, in questo frangente, la provvisorietà non può che essere la norma.

VIRGILIO SPORT | 27-03-2020 10:32